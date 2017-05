Hackeri ukradli nový film Piráti z Karibiku a žiadajú výkupné

Výkonný šéf spoločnosti Disney Bob Iger zamestnancom televíznej stanice ABC oznámil, že hackeri ohlásili krádež filmu a požadujú, aby vyplatenie výkupného ostalo v tajnosti. Informovali o tom noviny Los Angeles Times a spravodajský portál zábavného priemyslu Dateline. Spoločnosť Disney vlastní televíziu ABC.

Hackeri požadujú „obrovskú“ sumu, ktorá má byť vyplatená vo virtuálnej mene nazývanej bitcoiny, napísali noviny zábavného priemyslu Hollywood Reporter.

V správach médií boli citované nemenované zdroje oboznámené so situáciou a tie potvrdili, že ukradnutým filmom sú Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta (v origináli aj Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales), teda piaty diel úspešnej filmovej série o pirátoch v hlavnej úlohe s Johnnym Deppom.

Spoločnosť Disney sa zatiaľ verejne k záležitosti nevyjadrila.

Táto požiadavka hackerov podľa znalcov údajne nesúvisí s rozsiahlym kybernetickým útokom prostredníctvom vydieračského softvéru, ktorý v uplynulých dňoch zasiahol vyše 300.000 počítačov v prinajmenšom 150 krajinách sve­ta.

Tento hackerský útok nie je v Hollywoode prvý. Len pred niekoľkými týždňami hackeri zverejnili na internete nové časti seriálu Orange is the New Black spoločnosti Netflix, a to ešte pred oficiálnym televíznym štartom, pretože Netflix odmietol zaplatiť výkupné.

V decembri 2014 americká spoločnosť Sony Pictures zrušila premietanie filmovej paródie Interview o Severnej Kórei v kinách, keď hackeri zverejnili interné údaje o spoločnosti a vyhrážali sa útokmi na kiná.