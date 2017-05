NYT: Trump chcel zastaviť vyšetrovanie bývalého poradcu

Americký prezident Donald Trump žiadal odvolaného šéfa FBI Jamesa Comeyho, aby zastavil vyšetrovanie bývalého Trumpovho poradcu Michaela Flynna, ktorý odstúpil kvôli väzbám na Rusko. Podľa denníka The New York Times (NYT) to vyplýva zo záznamu, ktorý má Comey z februárovej schôdzky s Trumpom. Biely dom obvinenia poprel.