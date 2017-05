Irán nie je iba jadrový program

Ibaže, ako pripomínajú mnohí pozorovatelia, Irán je aj dynamicky sa rozvíjajúci priemysel, poľnohospodárstvo, ale aj rast cien či nezamestnanosť.

A tak, zatiaľ čo susedné Turecko aj so súhlasom Teheránu plánuje postaviť múr na hraniciach s Iránom v záujme bezpečnosti v oblasti, naopak, Irán sa pokúša spriechodniť hospodárske kontakty zo svetom.

Iránskeho prezidenta Hasana Rúháního vítali na jednom z predvolebných mítingov v meste Choramabád tisícky ľudí. Autor: SITA/AP, Vahid Salemi

Najnovšie to dokumentoval aktivitou na pekinskom summite venovanému „novej hodvábnej ceste“. Súčasné politické vedenie tak vyslalo pozitívny signál voličom, ktorí v piatok budú vyberať nového iránskeho prezidenta. O ich hlasy sa bude uchádzať päť kandidátov. Po tom, ako odstúpil starosta Teheránu a konzervatívny politik Mohammad Bákir Kalíbaf. O voličské hlasy zabojuje aj súčasná hlava štátu, prezident Hasan Rúhání.

„Aby bolo hlavne lepšie,“ asi tak by sa dalo zhrnúť očakávanie skoro 55 miliónov voličov v osemdesiatmi­liónovej krajine. Podľa agentúry ISNA rozhodujúci zápas sa odohrá medzi Rúháním, ktorý je prezidentom od roku 2013 a podľa ústavy má právo uchádzať sa o nový mandát, a bývalým generálnym prokurátorom, konzervatívcom Ebráhímom Raísím.

Veľká volebná účasť bude znamenať pokračovanie Islamskej revolúcie a bude zároveň hrádzou pre sprisahaneckú politiku USA, Izraela a Saudskej Arábie. generál Husejn Dehgan

Udržať sa v prezidentskom kresle sa však doteraz ešte nikomu nepodarilo. Podľa najnovších prieskumov verejnej mienky agentúrou Fars idú zatiaľ obaja horúci kandidáti plece pri pleci (44,8% resp. 47,9%).

Rúháního všeobecne považujú za liberálneho politika, ktorý zožal najväčšie úspechy v zahraničnej politike. Tromfom v jeho rukách je predovšetkým úspešný výsledok, ktorý dosiahol v rokovaní so svetovými mocnosťami v súvislosti s iránskym jadrovým programom. Rozhovory sa skončili dohodou a následne aj zrušením časti zahraničných hospodárskych protiiránskych sankcií, čo malo obrovský pozitívny ohlas v spoločnosti.

Spomínaný úspech bol preto jedným z dôvodov, prečo sa v terajšej predvolebnej spoločnej diskusii kandidátov pred televíznymi kamerami zahraničná politika Iránu spomínala iba okrajovo.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Iránsky prezident Hasan Rúhání.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: SITA/AP, Vahid Salemi

Rúhání sa v minulosti nebál, síce nepriamo, kritizovať aj všadeprítomnú a vplyvnú Radu strážcov, ktorá je v krajine najvyššou autoritou. Ostrie kritiky tak dopadlo aj na najvyššieho duchovného ajatolláha Alího Chameneího.

Prezident tak urobil po tom, ako Rada strážcov vyradila zo svojich radov väčšinu reformátorsky naladených politikov. V minulých dňoch však pred televíznymi kamerami všetci kandidáti demonštrovali vernosť rozhodnutiam Chameneího týkajúcich sa „ekonomiky odporu“.

Jej prioritou je rozvoj vnútorného trhu a export bez akcentovania vývozu surovej ropy. V tejto súvislosti sa viacerí kandidáti pokúšali presvedčiť Iránčanov, že počas štvorročného mandátu vytvoria niekoľko miliónov nových pracovných miest, zdvojnásobia zisk do štátnej pokladne a nezabudnú ani na sociálnu pomoc chudobným.

Rúhání sa im však vysmial a vyhlásil, že ide o prázdne slová a že „ak by sa ich sľuby mali stať skutočnosťou, tak hospodársky rast krajiny by musel dosiahnuť 26 percent“, čo je podľa neho nesplniteľná vidina. A to je aj jeden z dôvodov, prečo ho podporujú hlavne obyvatelia veľkých iránskych miest, zatiaľ čo jeho volebného súpera Raísího vidiecke obyvateľstvo.

Podľa azerbajdžanského portálu Trend bude preto rozhodovať volebná účasť, ktorá podľa predpovedí vyzerá na približne 71 percent. Najnovšie dôležitosť volebnej účasti v utorok pripomenul, aj keď zo svojho konzervatívneho pohľadu, generál Husejn Dehgan. „Veľká volebná účasť bude znamenať pokračovanie Islamskej revolúcie a bude zároveň hrádzou pre sprisahaneckú politiku USA, Izraela a Saudskej Arábie,“ cituje generála agentúra IRNA.

Napokon, Rúhání aj Raísí do poslednej chvíle apelovali na voličov, aby „nevolili“ protestami v uliciach, ale účasťou na hlasovaní. Podľa denníka The New York Times Iránčania, na rozdiel od obyvateľov iných blízkovýchodných krajín, majú v piatok skutočnú možnosť vybrať si lídra. Víťaz prezidentských volieb však musí získať viac ako 50 percent hlasov z celkového počtu zúčastnených voličov. Ak sa tak nestane, tak bude nasledovať druhé kolo volieb. Stretnú sa v ňom dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najviac hlasov.