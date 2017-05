BIS: Z Česka odišli vlani peniaze priamo Islamskému štátu

Uvádza sa to v správe o situácii v oblasti vnútornej bezpečnosti a verejného poriadku v ČR za rok 2016, ktorú bude na budúci týždeň prerokovávať kabinet. Informácie dnes priniesol spravodajský portál Novinky.cz.

V časti správy o terorizme je zahrnutá aj činnosť českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS). Hovorca BIS Ladislav Šticha dnes potvrdil, že agenti zaznamenali najmenej jeden prípad odchádzajúcej platby z Česka smerom k IS.

Prípad však podľa Štichu nie je možné podrobnejšie komentovať, pretože ide o veľmi citlivé informácie, ktorých prezradenie by mohlo „ohroziť či úplne zmariť dlhodobú úspešnú spravodajskú prácu“.

Tajná služba nezaznamenala vlani ani jeden prípad, že by k IS odišli cudzinci žijúci v Česku, a takisto neodhalila ani prípady, že by cez Česko putovali bojovníci IS.

Pokračoval však trend, keď ľudia z iných krajín, ktorí nepatrili k IS, cestovali cez Česko do oblastí bojov v Sýrii, pričom využívali najmä pražské letisko. Tieto osoby mali záujem pripojiť sa tam k teroristickým organizáciám.

Rizikom je podľa správy o bezpečnosti to, že na české územie prenikajú radikálne salafistické či wahhábistické náuky a vplyvy. V dokumente sa píše, že tieto náuky majú potenciál zvyšovať stupeň radikalizácie v spoločnosti, prispievať k šíreniu extrémistických vplyvov a vytvárať podhubie pre terorizmus.

Šticha uviedol, že vlani odhalili niekoľko jednotlivcov s radikálnymi postojmi, ktorí chceli založiť uzatvorené spoločenstvo uplatňujúce islamské právo šaría. Avšak česká moslimská komunita odoláva týmto snahám, dodal hovorca BIS citovaný portálom Novinky.cz.

Správa o bezpečnosti tiež uvádza dôležitú skutočnosť: v roku 2016 neboli zaznamenané prípravy na teroristický útok na území Česka.