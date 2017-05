Vplyv Ruska na Trumpovu volebnú kampaň bude vyšetrovať exšéf FBI

Podľa agentúr AP a Reuters bol Mueller vybraný ako nezávislý vyšetrovateľ uprostred rastúceho tlaku opozičných demokratov, aby sa preverením celého prípadu ujal niekto mimo rezortu spravodlivosti v nádeji na objektívnejšie vyšetrenie záležitosti.

Trump minulý týždeň nečakane odvolal šéfa FBI Jamesa Comeyho, čo zdôvodnil tým, že v súčasnosti už bývalý riaditeľ FBI stratil jeho dôveru a že ho chcel zbaviť funkcie už dlhšiu dobu. V médiách sa však objavili špekulácie o tom, že Comeyho odchod by mohol súvisieť s vyšetrovaním možných ruských zásahov do minuloročných prezidentských volieb v USA.

„Moja rozhodnutie neznamená, že došlo k zločinu alebo že je potrebné trestné stíhanie,“ oznámil v stredu námestník ministra spravodlivosti Rod Rosenstein. Zároveň dodal, že považoval za potrebné, aby americký ľud mal úplnú dôveru vo výsledok vyšetrovania.

Republikánsky tábor prijal prekvapivú informáciu so zmiešanými pocitmi. Niektorí politici vyzdvihli Muellerove kvality a zdôraznili, že demokrati by mali byť spokojní. Iní vyjadrili obavy nad prílišnou nezávislosťou takého vyšetrovateľa, ktorý by vraj mohol zneužiť svoje postavenie.

V pozícii nezávislého vyšetrovateľa pôsobil koncom 90. rokov napríklad Kenneth Starr, ktorý viedol vyšetrovanie prípadu intímneho vzťahu bývalého prezidenta Billa Clintona sa stážistkou v Bielom dome Monikou Lewinskou. Clinton bol pre aféru takmer zosadený. Demokrati si vtedy sťažovali, že Starr prekračoval svoje právomoci.

Podľa republikánskeho senátora Johna Cornyna by vymenovanie nezávislého vyšetrovateľa malo upokojiť rozbúrenú situáciu v Kongrese a uľahčiť výber nového šéfa FBI. Tým by sa mohol podľa neho stať dlhoročný nezávislý senátor Joe Lieberman, ktorý kedysi kandidoval po boku demokrata Ala Gorea na viceprezidenta USA.