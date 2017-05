Je Trump bližšie k odvolaniu?

Prezradil Rusom informácie, ktoré asi nemali dostať? Túto špionážnu aférku zo začiatku týždňa okamžite prebil ešte väčší škandál.

Nechajte to tak

Podľa denníka New York Times Trump vo februári žiadal vtedajšieho šéfa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesa Comeyho, aby ukončil vyšetrovanie Michaela Flynna, prezidentovho poradcu pre národnú bezpečnosť.

"Dúfam, že to necháte tak,“ povedal vraj šéf Bieleho domu na schôdzke s Comeyom v Oválnej pracovni. New York Times sa odvoláva na dokument, v ktorom riaditeľ FBI podrobne stretnutie s Trumpom opísal.

Americký prezident Donald Trump čelí viacerým škandálom. Autor: SITA/AP, Evan Vucci

Comeyho minulý týždeň prezident odvolal. Flynn už nie je vo funkcii dávno. Skončil, keď sa ukázalo, že nehovoril pravdu o svojich kontaktoch s Ruskom. Trump ho však vyhodil, až keď o tom informoval denník Washington Post. Už predtým pritom na možný Flynnov problém Biely dom upozorňovala vtedajšia poverená ministerka spravodlivosti Sally Yatesová.

"Hoci prezident opakovane vyjadril svoj názor, že generál Flynn je slušný človek, ktorý slúžil a chránil našu krajinu, prezident nikdy nežiadal pána Comeyho ani nikoho iného, aby ukončili nejaké vyšetrovanie. Vrátane vyšetrovania, ktoré by sa týkalo generála Flynna. Prezident absolútne rešpektuje naše organizácie presadzujúce právo a všetky vyšetrovania. Nie je to pravdivý a presný opis konverzácie prezidenta a pána Comeyho,“ reagoval Biely dom na článok New York Times.

Comeyho dokument, ktorého obsah by sa dal potvrdiť, by mohol byť najpravdepodob­nejším právnym argumentom, ktorý by mohol spustiť aj proces odvolania prezidenta. Môže ísť o bránenie výkonu spravodlivosti. politológ Steffen Schmidt z Iowskej štátnej univerzity

Schôdzka sa podľa novín konala 14. februára, teda len deň po tom, čo Flynn musel odstúpiť.

Iróniou je, že Trump na sociálnej sieti Twitter nedávno varoval Comeyho, aby si dal pozor, čo bude hovoriť médiám. Lebo by vraj z jeho rozhovorov v Bielom dome mohli existovať záznamy. Teraz sa ukazuje, že to bol Comey, ktorý si na takýchto stretnutiach robil podrobné poznámky.

New York Times priznáva, že jeho reportéri dokument, ktorý vraj nie je tajný, nevideli. Informácie o ňom však získali od zdrojov, ktoré sú z jeho obsahom oboznámené. Samotný Comey sa k existencii dokumentu alebo k tomu, čo je v ňom, zatiaľ nevyjadril.

Keby sa však potvrdilo, že Trump naozaj robil nátlak na FBI, aby Flynna nevyšetroval, išlo by zatiaľ o najväčšiu aféru prezidenta. Táto kauza totiž v sebe spája dve hlavné veci, ktoré šéfovi Bieleho domu vyčítajú jeho kritici. Teda neúctu k právnemu štátu a problém kontaktov Trumpa s Ruskom.

"Comeyho dokument, ktorého obsah by sa dal potvrdiť, by mohol byť najpravdepodob­nejším právnym argumentom, ktorý by mohol spustiť aj proces odvolania prezidenta. Môže ísť o bránenie výkonu spravodlivosti,“ reagoval pre Pravdu politológ Steffen Schmidt z Iowskej štátnej univerzity. Poverený riaditeľ FBI Andrew McCabe minulý týždeň v Senáte vyhlásil, že úrad nezaznamenal nátlak z Bieleho domu, čo sa týka vyšetrovania kontaktov Trumpovej predvolebnej kampane s Ruskom.

New York Times však pripomína, že sa nevyjadroval k Flynnovi, čo je samostatný prípad. Nehovoriac o tom, že sám Trump v podstate priznal, že Comeyho vyhodil, aby ukončil problém s ruským vyšetrovaním, čo pokladá za falošný príbeh.

"Udalosti okolo prezidenta a Bieleho domu sú výnimočné. Rozsah problémov naznačuje, že dokonca ani republikáni už nebudú môcť ďalej akceptovať chyby a zlé správanie sa Trumpa,“ myslí si Schmidt. "Je celkom možné, že Kongres začne vážne uvažovať o odvolaní prezidenta. Môže sa stať aj to, že republikáni požiadajú Trumpa, aby rezignoval a vyhli sa tak procesu odvolávania,“ predpokladá odborník.

Zároveň však experti priznávajú, že odvolávanie prezidenta je viac politický ako právny krok. "Až totálna paralýza Washingtonu a škody, ktoré by republikáni mohli utrpieť vo voľbách v roku 2018 by s veľkou pravdepodobnosťou spustili odvolávanie,“ uviedol Schmidt.

"Trumpove problémy budú musieť byť ešte oveľa horšie, aby sa jeho odvolávanie stalo realistickou možnosťou,“ myslí si Bruce Miroff, politológ z Univerzity v Albany v štáte New York. "Žiadny prezident v amerických dejinách nečelil skutočnej hrozbe, že by prišiel o úrad, keď mala jeho strana väčšinu v Kongrese. Aby mohlo dôjsť k odvolávaniu, veľký počet republikánov by sa musel postaviť proti Trumpovi. A k tomu nedôjde, kým väčšina republikánskych voličov prezidenta podporuje,“ vysvetlil Miroff.

Putin ponúka prepis

Je však celkom možné, že škandály sa budú kopiť. Veď problém s Comeyom prišiel vzápätí po tom, čo Biely dom riešil aféru, keď mal Trump Moskve prezradiť prísne tajnú informáciu týkajúcu sa teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Podľa denníka Washington Post malo k tomu dôjsť počas minulotýždňového stretnutia prezidenta s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Malo ísť o informáciu, ktorú USA sprostredkoval Izrael.

Biely dom tvrdí, že k žiadnemu porušeniu pravidiel pri narábaní s tajnými informáciami nedošlo. Včera získal šéf Oválnej pracovne advokáta v Moskve. Prezident Vladimir Putin vyhlásil, že je ochotný americkým zákonodarcom odovzdať prepis rozhovoru Trump – Lavrov.

No americký prezident skôr môže dúfať, že jeho prvá chystaná zahraničná cesta zatieni škandály. Začne ju v piatok. Navštívi Saudskú Arábiu, Izrael, Vatikán, na budúci týždeň sa zúčastní na summite NATO v Bruseli a na stretnutí krajín G7 v talianskej Taormine.

Uvidí sa však, či Trump prvú vážnu skúšku na zmedzinárodnenej scéne zvládne. "V tejto chvíli musíme predpokladať, že Trump je a bude nepripravený a je nekvalifikovaný, čo sa týka všetkých aspektov jeho pôsobenia v úrade. Vrátane jeho prvej zahraničnej cesty. Veľmi málo z toho, čo urobil v Bielom dome alebo počas kampane naznačuje, že by sa to mohlo zmeniť,“ vyhlásil pre Pravdu Paul Miller, expert na medzinárodné vzťahy z Texaskej univerzity v Austine a bývalý analytik CIA.