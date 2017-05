Američanov rozhorčilo, že Erdoganovi muži zbili demonštrantov vo Washingtone

Demonštranti sa zhromaždili pred ambasádou počas návštevy tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v USA. CNN cituje stanovisko amerického ministerstva zahraničných vecí, v ktorom ministerstvo ubezpečuje, že „tlmočí znepokojenie tureckej vláde najdôraznejším možným spôsobom“.

Erdoganovi muži zmlátili najmenej jedenástich demonštrantov, mnohých mimoriadne násilne a až do krvi.

Incident pobúril aj verejnosť. „Bol to násilný útok na nenásilnú demonštráciu,“ rozčúlila sa starostka Washingtonu D.C. Muriel Browserová.

„Nepochybne to vrhne tieň na Erdoganovu návštevu,“ povedala pre agentúru AP Amanda Sloatová, bývalá vysokopostavená diplomatka na americkom ministerstve zahraničných vecí.

Despite warm words covering up differences, defining image of #Erdogan visit is security kicking protesters. https://t.co/kltvCZfpJW