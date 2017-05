V New Yorku vrazilo auto do chodcov, hlásený najmenej jeden mŕtvy a 19 zranených

Polícia podľa televízie CBS News incident nepovažuje za teroristický čin, príčinou bolo pravdepodobne riadenie pod vplyvom alkoholu či drog. Policajti vodiča vozidla zadržali. O nehode bol informovaný americký prezident Donald Trump.

Udalosť sa stala na poludnie miestneho času (18:00 SELČ) – námestie, ktoré je populárnym turistickým cieľom, bolo v tom čase plné ľudí. Hoci svedkovia hovorili o tom, že všetko vyzeralo ako zámerný čin, polícia sa skôr prikláňa k tomu, že vodič zasadol za volať opitý, prípadne sfetovaný. Na mieste nehody vedľa policajtov pôsobí aj Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). „Každý len utekal, všetci sa báli o život,“ citovala televízia CBS News jedného zo svedkov.

BREAKING: 1 dead, at least 20 injured after car jumps onto sidewalk in Times Square, NYPD reports https://t.co/B7NKuUMEnd pic.twitter.com/DzcXKKwZ7c