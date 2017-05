Muž zažaloval ženu za to, že počas ich rande v kine esemeskovala

Tridsaťsedemročný Brandon Vezmar z texaského Austinu žiada odškodné 17,31 dolára (v prepočte 15,55 eura) ako kompenzáciu za vstupenku do kina.

V žalobe Vezmar uviedol, že jej správanie „bolo porušením návštevného poriadku a negatívne ovplyvnilo jeho zážitok z filmu“.

Vezmar sa so spomínanou 35-ročnou ženou zoznámil na internete a 6. mája sa potom stretli a šli spolu do kina. Muž tvrdí, že približne pätnásť minút po začatí filmu si začala žena písať na mobile, pričom to spravila minimálne 10 až 20-krát počas nasledujúcich pätnástich minút.

Vezmar ju najprv požiadal, aby prestala, čo však odmietla. Následne ju preto vyzval, aby si šla písať mimo kinosálu.

Žena potom odišla a už sa nevrátila, pričom do kina prišli spolu jej autom, čiže Vezmar zostal bez odvozu späť. O niekoľko dní neskôr jej potom napísal a požiadal ju o preplatenie vstupenky, čo ona odmietla s tým, že on pozval ju.

Žena po podaní žaloby pre miestny denník Austin American-Statesman na svoju obranu uviedla, že na mobile si písala iba dva alebo tri razy, pričom komunikovala s kamarátkou, ktorá sa pohádala s priateľom. Vedenie kina neskôr uviedlo, že Vezmarovi v prípade stiahnutia žaloby venuje darčekovú poukážku.