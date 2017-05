Iránci volili nielen prezidenta

Pritom, podľa agentúry IRNA, kandidatúru pôvodne ohlásilo 1 636 uchádzačov, z toho 1,499 mužov a 137 žien. Od vyhlásenia Iránskej islamskej republiky v roku 1979 to bolo už dvanáste hlasovanie o hlave štátu.

„Okrem viac ako 56 miliónov Iráncov s volebným právom, z ktorých 1,3 milióna boli prvovoliči, vo viac ako osemdesiatmili­ónovej krajine to bolo už dvanáste hlasovanie o prezidentskom poste, ktoré pozorne sledovali aj na Západe,“ pripomenul ešte pred hlasovaním portál Dahab.

Dôvodov bolo podľa neho niekoľko. Aj keď bol Rúhání miernym favoritom a pre Európu a USA priechodným kandidátom, na jeho chrbát od začiatku dýchal Raísí. Podľa prieskumu verejnej mienky uskutočnenom len dva dni pred voľbami informačnou agentúrou Fars News podporovalo Rúháního 45 a Raísího 48 percent respondentov.

Zatiaľ čo prvý z nich mohol rátať hlavne s podporou voličov vo veľkých mestách, druhému sa podarilo sústrediť okolo seba náboženských konzervatívcov, ale aj robotníkov. Podporuje ho preto hlavne vidiek. Čo to môže spraviť s volebným výsledkom sa svet mohol presvedčiť nedávno počas referenda v Turecku.

Navyše podľa niektorých agentúr má na svojej strane aj príslušníkov elitnej revolučnej gardy. Nie je vylúčené, že práve táto skutočnosť inšpirovala prezidenta Rúháního, aby vyzval voličov na pokoj v prípade akéhokoľvek volebného výsledku.

„Nech je akýkoľvek, musíme ho rešpektovať,“ apeloval prezident po tom, čo ako jeden z prvých v piatok hodil volebný lístok do volebnej urny. Obaja hlavní kandidáti od začiatku tvrdili, že rozhodujúca bude voličská účasť. Pred štyrmi rokmi sa pohybovala okolo 70 percent. Práve veľký záujem o hlasovanie prinútil úrady, aby ponechali volebné miestnosti otvorené o dve hodiny dlhšie. Teda do 20.00 h (17.30 SELČ).

Agentúre IRNA to potvrdil v piatok popoludní aj šéf teheránskej administrácie Husajn Hašímí. A iránsky minister vnútra Abdolrézá Fázlí nevylúčil, že ak si to situácia vyžiada, tak hlasovať sa môže aj do polnoci miestneho času.

„Hlavný rozdiel medzi hlavnými kandidátmi existujú hlavne v riešení ekonomických otázok a vnútornej politiky,“ povedal pre portál RBK Mohammad Márándí z teheránskej univerzity. Podľa neho Rúhání je stúpencom liberálnej ekonomiky, ktorú však Raísí kritizuje.

Bývalý generálny prokurátor Ibráhím Raísí. Autor: Reuters, TIMA AGENCY

Najviac ho totiž, aspoň verbálne, znepokojujú rastúce rozdiely medzi chudobnými a bohatými. „A v otázke zahraničnopoli­tického smerovania krajiny sa obaja len málo rozlišujú,“ tvrdí Márándí. Jeho slová napokon potvrdili aj tri kolá televíznych debát kandidátov.

Rúháního tromfami je však napríklad pokles inflácie zo 40 percent v roku 2013 na minuloročných 7,5 %. Podarilo sa mu to dosiahnuť hlavne zrušením medzinárodných sankcií po podpise (4. júla 2015) dohody medzi Iránom a šiestimi mocnosťami (USA, Veľká Británia, Francúzsko, Rusko, Čína a Nemecko).

Podľa dokumentu dovtedy kontroverzný iránsky jadrový program môže Teherán využívať iba na mierové účely, čo Irán aj tak vždy tvrdil. Rúhánímu sa však nepodarilo znížiť nezamestnanosť, ktorá dnes predstavuje 12,5 %. Nedokázal dosiahnuť ani hospodársky rast bez zarátania ropného priemyslu. A to bola v predvolebnej kampani voda na mlyn Raísího.

„Neznamená to však, že zahraničná politika ostala bokom,“ upozornila Nina Mamedova z blízkovýchodného oddelenia ruskej akadémie vied. Podľa nej Rúhání má oveľa viac ako jeho hlavný volebný súper vyváženú zahraničnú politiku.

„Usiluje sa nadviazať vzťahy s rôznymi krajinami, vyhýba sa konfrontačným spolkom a aktívne presadzuje rozšírenie vzťahov so Západom,“ pripomína odborníčka, ktorý je však napriek tomu v strehu. Teherán, a posledné štyri roky vládnutia Rúháního neboli výnimkou, je totiž otvorený aj spolupráci s Ruskom a o nič menej napríklad s Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu. Navyše hrá dôležitú úlohu aj pri riešení dlhoročnej občianskej vojny v Sýrii.

O tom, že prezident v Iráne nie je ani zďaleka formálnou figúrkou, svedčí hlavne skutočnosť, že je druhým najvyšším oficiálnym predstaviteľom štátu. Po duchovnom lídrovi, ktorým je dnes ajatolláh Alí Chameneí.