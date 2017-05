USA by mali nahradiť dohodu o prímerí mierovou zmluvou, tvrdí KĽDR

Severná Kórea vyhlásila, že Spojené štáty by mali nahradiť dohodu o prímerí medzi oboma krajinami úplnou mierovou zmluvou.

Vláda USA by mala zaujať voči Pchjongjangu nový prístup, ktorý by zaistil trvalý mier na Kórejskom polostrove, povedal na tlačovom brífingu v New Yorku v piatok zástupca severokórejského veľvyslanca pri OSN Kim In-rjong.

Americký minister obrany James Mattis medzitým povedal, že Spojené štáty sa budú naďalej usilovať o nájdenie riešenia pre severokórejské provokácie, a to v snahe zabrániť možným „tragickým“ dôsled­kom, ktoré by mohlo priniesť vojenské riešenie.

„Ak to zájde k vojenskému riešeniu, bude to tragické v neuveriteľnom rozsahu, preto sa snažíme spolupracovať s OSN, Čínou, Japonskom, Južnou Kóreou na nájdení východiska z tejto situácie,“ uviedol Mattis na tlačovej konferencii vo Washingtone.

Bezpečnostná rada OSN tento týždeň odsúdila najnovšiu raketovú skúšku Severnej Kórey a jej členovia sa zišli, aby diskutovali o sprísnení sankcií voči Pchjongjangu.

Kim In-rjong v súvislosti s najnovším odpálením rakety, ktorá by podľa severokórejskej štátnej tlačovej agentúry KCNA mohla niesť jadrovú hlavicu, povedal, že išlo o oprávnený krok sebaobrany. USA podľa neho musia zanechať svoj „nepriateľský postoj“ ku KĽDR.

Severokórejský diplomat dodal, že je „absurdné“ spájať Severnú Kóreu s rozsiahlym počítačovým útokom, ktorý zasiahol 150 krajín sveta. Niektorí experti na počítačovú bezpečnosť uviedli, že časť kódu použitá v škodlivom softvéri WannaCry naznačuje spojenie so Severnou Kóreou.

Kim vyhlásil, že je typické pre USA spustiť „hlasnú kampaň proti KĽDR“ vždy, keď „sa stane niečo neobvyklé“, citovala ho agentúra DPA.