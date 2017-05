Melania Trumpová strhla na seba v Saudskej Arábii pozornosť. Prišla bez tradičnej pokrývky hlavy

Pri prílete do Saudskej Arábie mala prvá dáma USA na sebe čierny nohavicový kostým so širokým zlatým opaskom, ale nezakryla si hlavu, ako si to vyžaduje zvyk u zahraničných vysokopostavených predstaviteliek na návšteve Saudskej Arábie.

Šéf Bieleho domu Donald Trump kritizoval bývalú prvú dámu Michelle Obamovú za to, že počas návštevy Saudskej Arábie v januári 2015 s vtedajším prezidentom Barackom Obamom nemala pokrývku hlavy.

Trump v odkaze na Twitteri v roku 2015 napísal, že hoci mnohí ľudia chválili rozhodnutie pani Obamovej, ľud Saudskej Arábie to „urazilo“.

Prezident USA Trump pricestoval dnes do Saudskej Arábie, kde začína svoju prvú zahraničnú cestu od januárového nástupu do funkcie. Prezidentské lietadlo Air Force One pristálo v metropole Rijád po nočnom lete z Washingtonu. Po privítaní kráľom Salmánom na letisku sa obaja odobrali na rozhovory, Trump má neskôr na programe stretnutie aj s ďalšími predstaviteľmi krajiny.

Trump počas deväťdňovej zahraničnej cesty, zatienenej domácimi problémami v USA, navštívi s manželkou Melaniou aj Izrael, absolvuje audienciu u pápeža Františka vo Vatikáne a zúčastní sa na summite NATO v Bruseli a na schôdzke lídrov skupiny G7 na talianskej Sicílii.