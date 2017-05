Zatvorili najslávnejší americký cirkus. Vystupoval 146 rokov

Ringling Bros and Barnum & Bailey Circus jazdil 146 rokov nepretržite po celých Spojených štátoch s programom, ktorý mal podtitul Najväčšia show na svete (The greatest show on Earth). V nedeľu odohral posledné predstavenie a viacerí aktéri aj diváci sa v priamom prenose nemohli ubrániť slzám.

„Pre túto veľkú americkú inštitúciu je to smutná chvíľa,“ cituje BBC uvádzača Jonathana Lee Iversona. Dôvodom rozhodnutia cirkus nadobro zatvoriť boli klesajúce tržby z predaja lístkov a stúpajúce náklady na prevádzku.

Záber z derniéry cirkusu Ringling Bros počas vystúpenia v Nassau Coliseum v New Yorku. Autor: Reuters, LUCAS JACKSON

Z rozhodnutia nie sú smutní len diváci, ale aj celá komunita umelcov, klaunov, akrobatov a ďalších zamestnancov cirkusu. „Pre každého umelca bolo snom byť súčasťou tejto show, najväčšej show na svete. Neviem ani popísať, aký šťastný som bol, že som jej súčasťou,“ povedal klaun David Vassallo.

Ringling Bros bol posledným americkým cirkusom prevážajúcim sa na vystúpenia vlastným vlakom, ktorý bol pre väčšinu jeho osadenstva aj domovom. „Vo vlaku som sa ako dieťa učil robiť svoje prvé kroky. Moji rodičia v ňom totiž žili, keď som sa narodil,“ prezradil Ivan Vargas, ktorý patrí už k šiestej generácii zamestnancov cirkusu.

V Ringling Bros pracovali ľudia z 13 rôznych krajín a pre niektorých z nich bude koniec cirkusu znamenať aj ukončenie platnosti pracovných víz a návrat do domovskej krajiny. Väčšina z nich sa rozhodnutie cirkus zatvoriť dozvedela 14. januára na večernej porade po vystúpení vo floridskom Orlande, na ktoré všetkých cirkusantov zvolávali rozvešané plagáty v angličtine, portugalčine, ukrajinčine aj mongolčine.

Keď na tomto stretnutí predstavitelia cirkusu oznámili svoje rozhodnutie, „stovky ľudí ako na povel prepukli v plač“, opísala Kristen Michelle Wilson, historicky prvá, a zároveň aj posledná, uvádzačka cirkusu Ringling Bros.