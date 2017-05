Začiatok výročného zhromaždenia WHO zatienil spor o účasť Taiwanu

Jeho účastníci budú rokovať o globálnych zdravotníckych otázkach a zvolia si tiež nového generálneho riaditeľa.

Po prvý raz v dejinách organizácie sa o funkciu uchádzajú traja uchádzači: Etiópčan Tedro Adhanom Ghebreyesus, Pakistanka Sanja Ništarová a Brit David Nabarro. A všetci chcú pokračovať v reformách, ktoré počas svojho desaťročného pôsobenia začala presadzovať odchádzajúca generálna riaditeľka – Hongkončanka Margaret Chanová.

Súčasná riaditeľka WHO Hongkončanka Margaret Chanová počas svojho posledného prejavu v úrade. Autor: Reuters, PIERRE ALBOUY

WHO potrebuje podľa agentúry DPA zvýšiť transparentnosť svojho pôsobenia a zefektívniť svoju schopnosť promptne reagovať na krízové situácie. Nový riaditeľ by mal obnoviť dôveru v organizáciu, ktorá podľa kritikov reagovala príliš pomaly na epidémiu eboly v západnej Afrike z rokov 2014–2016.

Voľba nového šéfa organizácie by sa mala konať v utorok.

Na súčasnom Svetovom zdravotníckom zhromaždení chýba Taiwan, ktorý sa zúčastnil na zhromaždeniach WHO v uplynulých ôsmich rokoch ako pozorovateľ, ale tento rok nedostal pozvanie.

Taowan nie je súčasťou Číny

Čínska ministerka zdravotníctva Li Pin v nedeľu vo Švajčiarsku povedala, že ambície Taiwanu zúčastniť sa aj na tohtoročnom výročnom zhromaždení WHO prekazilo odmietnutie taiwanskej prezidentky Cchaj Jing-wen akceptovať princíp jednej Číny.

Taiwanská vládnuca Demokratická pokroková strana (DPP) vo vyhlásení uviedla, že zasahovanie Pekingu do taiwanskej účasti na rokovaniach WHO nahnevá taiwanské obyvateľstvo. „Taiwan ako nezávislý štát nie je súčasťou Číny. WHO by nemala vylučovať Taiwan, ktorý je členom medzinárodného spoločenstva,“ citovala ju tlačová agentúra DPA.

Nespravodlivé zablokovanie

Spojenci Taiwanu, vrátane USA, sa usilovali o umožnenie jeho účasti na rokovaniach aj tento rok.

Taiwanský minister zdravotníctva Čchen Š'-čung na tlačovej konferencii vyjadril sklamanie z nespravodlivého zablokovania účasti Taiwanu Pekingom.

„Sme tu, aby sme hovorili o politike, alebo aby sme diskutovali o zdraví? Myslím si, že všetky diskusie (na pôde WHO) by mali vychádzať z práva na zdravie a nie z politiky,“ zdôraznil Čchen.