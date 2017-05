Rúhání: Irán bude testovať rakety, nebude sa pýtať USA na dovolenie

Irán bude pokračovať v testoch balistických rakiet a nebude sa pýtať Američanov na povolenie. Vyhlásil to iránsky prezident Hasan Rúhání. Reagoval tak na kritiku amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý Irán v nedeľu v Rijáde pred arabskými lídrami obvinil zo zodpovednosti za veľkú časť nestability na Blízkom východe.

„Iránsky ľud sa rozhodol byť silný. Naše rakety sú pre mier a pre našu obranu … Americkí činitelia by mali vedieť, že kedykoľvek budeme potrebovať testovať raketu, tak to urobíme a nebudeme čakať na ich súhlas,“ vyhlásil okrem iného Rúhání na svojej prvej tlačovej konferencii po piatkovom znovuzvolení do úradu prezidenta.

Prezident Trump počas nedeľnej návštevy Rijádu na arabskom summite aj v pondelok v Jeruzaleme opäť kritizoval Irán za jeho jadrový program a zdôraznil, že „Irán nesmie nikdy mať možnosť mať jadrovú zbraň“.

Teherán uzavrel v roku 2015 so šiestimi mocnosťami, vrátane USA za bývalého prezidenta Baracka Obamu, dohodu o obmedzení svojho jadrového programu výmenou za uvoľnenie dlhoročných medzinárodných sankcií. Trump dohodu kritizuje a jeho vláda tento rok uvalila na niekoľko iránskych firiem a jednotlivcov nové sankcie. Urobila tak práve po teste iránskej balistickej rakety.

Rúhání tiež vyhlásil, že dosiahnuť stabilitu v blízkovýchodnom regióne nemožno bez spolupráce s Teheránom. Víkendový summit v Saudskej Arábii Rúhání označil za show bez konkrétnej či politickej hodnoty.