Labouristi naháňajú Mayovú

Ľavica dobieha konzervatívcov premiérky Theresy Mayovej. V dvoch z posledných troch prieskumov bol rozdiel medzi labouristami a pravicou dokonca len deväť percent. Hoci je to stále jasné vedenie toryovcov, ako konzervatívcov v Británii nazývajú, ide o čísla, ktoré dávajú ľavici nádej. Veď labouristi si už asi ani nepamätajú, kedy naposledy strácali menej ako desať percent na Mayovej stranu.

Presolená kampaň?

Voľby sa v Británii konajú približne o dva týždne, 8. júna. Zdá sa, že posilňovanie pozície labouristov by mohol byť istý trend. Veď ešte začiatkom mája bol rozdiel v niektorých prieskumoch medzi ľavicou a konzervatívcami takmer 20 percent.

Kampaň však mení dynamiku politického života v Británii. V riadnom termíne sa voľby v krajine mali konať až v roku 2020. Keď sa premiérka Mayová rozhodla pre predčasné hlasovanie, v jej prospech svedčilo niekoľko vecí. Prieskumy pred niekoľkými týždňami hovorili skutočne jasnou rečou. Toryovci v nich valcovali. Mayová tiež jasne nad Corbynom vyhrávala v otázke, či si Briti želajú, aby viedla krajinu ona alebo líder labouristov.

No možno to konzervatívci presolili. Kampaň toryovci vedú jasne pod Mayovej vlajkou, kým labouristi nie príliš populárneho Corbyna niekedy ani nespomínajú.

"Je otázka, či sú prieskumy skutočne určujúce. Ale odrážajú istú neistotu voličov s veľmi neflexibilnou kampaňou konzervatívcov. Opakovanie mantry, že toryovci ponúkajú silné a stabilné líderstvo, má ohlas. Ale zároveň panujú isté obavy, čo je to v skutočnosti silné a stabilné líderstvo,“ uviedol pre Pravdu Lawrence Black, expert na britskú históriu a politiku z univerzity v Yorku.

Podľa odborníka podobným spôsobom robil kampaň v roku 2015 aj konzervatívny premiér David Cameron. Voľby vyhral. Ale vlani prehral referendum o brexite. A porážku utrpela aj súčasná premiérka Theresa Mayová. Hoci to už nikto ani nespomína, súčasná predsedníčka vlády bola za zotrvanie Británie v Európskej únii.

Teraz Mayová hovorí, že jej majú dať Briti silný mandát na rokovania s EÚ o brexite. No aj keby konzervatívci jasne vyhrali voľby, veľmi málo to zmení na procese vyjednávania s úniou. Okrem toho, ak chcela Mayová urobiť z brexitu absolútne dominantnú tému hlasovania, nie celkom sa jej to darí. Do rozhodovanie voličov vstupujú ekonomické a sociálne otázky.

"Ako rastie inflácia, brexit začína budiť neistotu. A návrh takzvanej dane za demenciu (takto ju nazvali kritici, pozn. red.), to znamená, aby si starší ľudia platili starostlivosť na základe hodnoty ich majetku, sa tiež stretol so zmiešanými reakciami medzi voličmi, ktorí sú zvyčajne konzervatívni,“ uviedol Black.

Zmeny v prieskumoch sú preto dôležité. Myslí si to profesor politológie Philip Cowley z Londýnskej univerzity. "Má to vplyv. Mení to odkaz volieb,“ reagoval pre Pravdu Cowley. "Popularita labouristom postupne rástla, odkedy boli vyhlásené predčasné voľby. Najväčšia zmena prišla, keď konzervatívci ohlásili svoj volebný program. Labouristom to dalo potrebnú muníciu na kritiku vlády,“ vysvetlil Cowley.

Konzervatívne zmeny

Mayová v pondelok mierne ustúpila od návrhu spomenutej dane za demenciu. Počas kampane vo Walese ubezpečovala voličov, že nikto nebude musieť predávať dom, aby si zabezpečil sociálnu starostlivosť. Agentúra Bloomberg citovala premiérku, ktorá povedala, že o návrhu sa ešte bude diskutovať a vláda určí jednoznačné limity na to, koľko budú musieť ľudia platiť. "Theresa Mayová vytvára chaos a neistotu vo vlastnej volebnej kampani. Nedokáže sa držať vlastného programu viac ako štyri dni,“ reagoval pre Bloomberg Andrew Gwynne, manažér volebnej kampane labouristov.

"Konzervatívci trpia na to, že tak jasne viedli dlho pred voľbami. Hrozí im pocit sebauspokojenia, a teda nižšia účasť voličov. Pustili sa aj do zbytočného rizika, keď otvorene spomenuli svoje sociálne plány minulý týždeň vo volebnom programe. Toto na nich zle dopadlo,“ reagoval pre Pravdu Martin Farr, expert na britskú politiku z univerzity v Newcastli.

Podľa odborníka je však stále takmer jasné, že toryovci vyhrajú. "Labouristi sa zlepšujú v prieskumoch verejnej mienky a celkom efektívne mieria na jadro svojich voličov. Pomáha im aj to, že kampaň Liberálnych demokratov je úbohá. No konzervatívci jasne vyhrajú. Kampaň proti Corbynovi sa ešte ani poriadne nezačala. A prieskumy sú celoštátne, volí sa však v lokálnych obvodoch. Tam sa vyhráva. Konzervatívci vedú boj o miesta, o ktorých dúfajú, že ich získajú Labouristi sa iba snažia čosi zachrániť,“ vyhlásil Farr.