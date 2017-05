Po výbuchu na koncerte v Manchestri zahynulo najmenej 19 ľudí

Britská polícia hlási mŕtvych a zranených pri "vážnom incidente" v multifunkčnej hale v Manchestri, kde v pondelok večer koncertovala americká speváčka Ariana Grande. Podľa informácií polície zahynulo 19 ľudí a približne 50 bolo zranených. Polícia to v tomto momente vyšetruje ako možný teroristický čin.

„Zložky záchranného systému reagujú na správy o explózii,“ uviedla manchesterská polícia. „Je tu množstvo potvrdených úmrtí,“ dodala.

Záchranné zložky zasahujú po informáciách o výbuchu v koncertnej hale v Manchestri v noci z pondelka na utorok 23. mája 2017. Autor: SITA/AP, Peter Byrne

Polícia vyzvala verejnosť, aby sa oblasti vyhýbala. Podrobnosti o incidente zatiaľ nie sú k dispozícii. Podľa jednej svedkyne bola počuť silná explózia na konci koncertu. Na twitteri sa objavilo video s utekajúcim a kričiacim davom fanúšikov, napísala agentúra Reuters. Podľa niektorých správ mohol explodovať aj veľký balón naplnený plynom. Speváčka je podľa hovorcu jej hudobného štúdia v poriadku.

„Boli sme na ceste von a keď sme stáli priamo pri dverách, došlo k silnej explózii,“ povedala agentúre Reuters jedna z účastníčok koncertu. „Bol chaos. Všetci bežali a kričali a snažili sa dostať preč,“ dodala. Svedkovia hlásili, že na koncerte bolo veľa detí. „Bola to obrovská explózia – cítili ste to v hrudníku, bolo to chaotické, každý bežal a kričal a len sa snažil dostať von,“ povedal jeden z nich.

Manchester Arena je najväčšia krytá aréna v Európe, otvorili ju v roku 1995 a je obľúbeným koncertným a športovým miestom.