Trump v Izraeli hovoril o mieri, v Rijáde o zbraniach

O prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi možno neraz počuť, že je lepší obchodník ako politik. Napokon to dokazuje aj počas svojej prvej zahraničnej cesty po zvolení.

Konkrétne si to zamieril na Blízky východ. Na jednej strane dohodol so Saudskou Arábiou obchod so zbraňami za 110 miliárd dolárov. S krajinou, ktorá vedie neúspešnú arabskú koalíciu, systematicky likviduje civilistov v južnom Jemene a podporuje islamských teroristov nielen v Sýrii. Podobný „politický rozmer“ prejavil Trump aj v prvý deň následnej dvojdňovej pracovnej návštevy Izraela.

„Máme pred sebou výnimočnú príležitosť priniesť stabilitu do tohto regiónu,“ vyhlásil v pondelok v Jeruzaleme prezident USA zámer, ktorý sa však už desiatky rokov nikomu nepodarilo zrealizovať. Zato na rokovaní s izraelským prezidentom Reuvenom Rivlinom vyzval Irán, aby okamžite prestal financovať teroristov a milície a poskytovať im výcvik a zbrane.

„Najdôležitejšie je, že Spojené štáty a Izrael môžu spoločne vyhlásiť – Irán nesmie nikdy mať možnosť získať jadrovú zbraň. A musí skoncovať s vražedným financovaním, výcvikom a vybavovaním teroristov a milícií,“ vyhlásil prezident USA. A to iba deň po tom, čo na žiadosť Rijádu sľúbil „ochrániť monarchiu pred iránskou hrozbou“ za astronomickú cenu.

"Je to obchod, ktorým sa možno Trump usiluje znížiť nezamestnanosť aj v zbrojárskom priemysle. Má to byť však v neposlednom rade zároveň odpoveď jeho domácim oponentom, ktorí stále opakujú, že je zlým prezidentom. Na druhej strane Rijád nemá ani toľko vojakov, aby využil všetky nakúpené americké zbrane. Ako využil tie, ktoré už má, vidieť v južnom Jemene.

Saudi sú jednoducho obchodníci a USA chcú zase ukázať, aký zlý je Teherán. A v Izraeli iba sledujú, čo sa z toho vyvinie. Veď Arabi majú obrovské množstvo vlastných problémov, než aby sa pustili do riešenia iných," pripomenul aj blízkovýchodný odborník Jevgenij Satanovskij.

Trump s Netanjahuom označili návštevu za historickú

Trumpovi ani izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi to však nebránilo charakterizovať návštevu ako „historickú“. Ako však upozorňujú viacerí pozorovatelia, ide naozaj o historickú návštevu, pretože, ako povedal aj Netanjahu, „ešte nikdy predtým sa prezident USA nevybral na svoju prvú návštevu po zvolení na Blízky východ so zástavkou v Izraeli“.

Pritom Netanjahu diplomaticky obišiel výsledky svojho nedávneho rokovania vo Washingtone, ktoré nedopadli celkom podľa jeho predstáv. Možno preto, či práve preto, Netanjahu vyjadril presvedčenie, že počas vlády Trumpa sa „ešte viac upevní spojenectvo medzi Izraelom a USA“. Pritom ešte minulý týždeň, ako pripomenul izraelský portál Newsru, počas rokovaní v Jeruzaleme sa Trump napríklad nechystal oznámiť premiestnenie veľvyslanectva USA z Tel Avivu do Jeruzalema, ktorý Izrael považuje v rozpore s medzinárodným právom za svoje hlavné mesto.

Podľa zdroja blízkeho okoliu prezidenta Trumpa nie je to však vraj v budúcnosti vylúčené. Ibaže podobný vyčkávací postoj zastávali aj Trumpovi predchodcovia v Bielom dome. „Prezident USA nechce totiž prechodom veľvyslanectva do Jeruzalema komplikovať obnovenie palestínsko-izraelského mierového procesu,“ dodal spomínaný zdroj portálu Newsru.

Podľa izraelských médií samotné rokovania Donalda Trumpa a premiéra Benjamina Netanjahua sa konali v pondelok večer po tom, čo si americkí hostia prezreli Staré mesto. Konkrétne v hoteli Kráľ David. Neďaleko Múru nárekov, pri ktorom sa prezident pomodlil.

Trump s Netanjahuom najprv rokovali medzi štyrmi očami a neskôr v prítomnosti svojich poradcov. Po tlačovej konferencii sa obaja politici odobrali do rezidencie premiéra hostiteľskej krajiny na slávnostnú večeru, zatiaľ čo v hoteli Kráľ David sa konala recepcia za účasti 80 hostí z oboch strán. Boli medzi nimi napríklad šéf diplomacie USA, ako aj americký minister obrany a ich izraelskí rezortní partneri, ale aj Ivanka Trumpová s manželom. Americký líder má v pláne navštíviť aj palestínske autonómne územie a stretnúť sa s najvyššími predstaviteľmi Palestínčanov.