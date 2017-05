Vo svete pribúda vnútorných utečencov

Ľudí, ktorí sa stali utečencami vo vlastnej krajine, je čoraz viac. Pre konflikty a násilie, ale aj prírodné katastrofy opustilo vlani svoje domovy viac ako 31 miliónov ľudí. Je ich o vyše tri milióny viac ako rok predtým. Upozornila na to Nórska rada pre utečencov a Stredisko pre monitoring vnútorne vysídlených osôb.

Pozornosť sveta sa podľa organizácií, ktoré správu zostavujú, sústreďuje na utečencov, ktorí hľadajú útočisko v inej krajine. Osudy tých, ktorí opustili svoje domovy a presídlili sa do inej časti krajiny, medzinárodné spoločenstvo väčšinou prehliada. Často až dovtedy, kým sa humanitárna kríza neprevalí cez hranice. Príkladom je situácia v Sýrii, kde sa v prvých rokoch konfliktu väčšina ľudí tiež sťahovala do iných častí krajiny a až neskôr odchádzali vo veľkých počtoch do susedných štátov.

Na rozdiel od utečencov, ktorí hľadajú azyl v inej krajine, vnútorne vysídlení ľudia nemôžu žiadať o medzinárodnú ochranu. Aj preto hrozí, že bez dostatočnej podpory a ochrany sa títo ľudia môžu neskôr stať utečencami, ktorí napokon budú hľadať azyl v iných krajinách.

Vnútorne vysídlenie z dôvodu konfliktu alebo prírodnej pohromy zaznamenali vlani v 125 krajinách sveta. Takmer sedem miliónov ľudí, väčšinou v krajinách subsaharskej Afriky a Blízkeho východu, ušlo zo svojich domov pre ozbrojený konflikt a násilie. Podstatne viac – vyše 24 miliónov ľudí – vyhnali z ich domovov prírodné katastrofy ako tropické búrky a záplavy.

Pre ozbrojený konflikt a násilie ušlo najviac ľudí v Konžskej demokratickej republike – vlani ich bolo takmer milión. Situáciu v tejto krajine označuje správa za „prehliadanú utečeneckú krízu“. „Ani brutálne vojny v Sýrii a Jemene nevyhnali taký počet nových presídlencov, ako to bolo vlani v Kongu,“ upozornila Ulrika Blomová z Nórskej rady pre utečencov.

Pokračuje však aj konflikt v Sýrii, kde sa vlani presídlilo ďalších vyše 800-tisíc ľudí. V Iraku a podobne aj v Afganistane sa presunulo do inej časti štátu vyše 650-tisíc ľudí. V desiatke krajín s najväčším počtom vnútorne vysídlených ľudí pre ozbrojený konflikt a násilie sú aj Nigéria, Jemen, India, Etiópia, Južný Sudán a Filipíny. Celkovo je vo svete pre konflikt vyše 40 miliónov vnútorných utečencov, ich počet výrazne narástol v uplynulých piatich rokoch.

Ľudia však opúšťajú svoje domovy aj pre prírodné katastrofy, ktoré postihujú ešte viac ľudí, a to najmä v krajinách Juhovýchodnej Ázie. Pre prírodné pohromy opustilo vlani svoje domovy viac ako sedem miliónov obyvateľov Číny, takmer šesť miliónov Filipíncov a takmer 2,5 milióna obyvateľov Indie. Správa však upozorňuje na katastrofálne dôsledky prírodných pohrôm aj v menej ľudnatých štátoch a na ostrovoch.