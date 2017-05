Vrah Jiří Kajínek putuje na slobodu. Miloš Zeman podpísal jeho milosť

Podľa informácií webu iDnes.cz český prezident Miloš Zeman podpísal milosť v utorok dopoludnia.

Milosť je podľa hovorcu prezidenta Jiřího Ovčáčka teraz na ceste na ministerstvo spravodlivosti, ktoré má na starosti ďalší postup. Ministerstvo musí napríklad upovedomiť súd, v ktorého obvode sa väznica nachádza. Predseda tohto súdu potom okamžite oznámi udelenie milosti väzňovi.

Jej súčasťou je sedemročná podmienka, pri ktorej sa Kajínek nesmie dopustiť trestného činu. Podľa Ovčáčka je to najdlhšia možná podmienka, akú české právo stanovuje.

Všeobecne platí, že keď väznica obdrží prezidentskú milosť, je odsúdený, ktorého sa rozhodnutie týka, prepustený okamžite. Prejde len štandardným prepúšťacím procesom, ktorý trvá približne jednu až dve hodiny.

Pred bránou rýnovickej väznice už piaty deň vyčkávali televízne štáby, fotoreportéri i píšuci novinári, aby naživo zachytili prvé kroky Jiřího Kajínka (56) na slobode. Kajínek odmietol ponuku riaditeľa väznice na odvoz spôsobom, aby nemusel prísť do styku s reportérmi.

Vyčkávajúci spravodajcovia si tak podľa rádia Impuls krátili dlhú chvíľu tipovaním, či dnes bude vonku a) Jasno, b) Daždivo, c) Kajínek.

"Rozhodnutie o udelení milosti bolo už pripravené a hotovo,“ oznámil Zeman ešte pred ázijskou cestou. Z Číny sa vrátil minulú stredu. S podpisom dokumentu sa však neponáhľal. Či si len doberá novinársku obec, jeho obľúbený objekt ponižovania, alebo mu ide o mediálne prekrytie zdržiavacej taktiky, ktorou odďaľuje riešenie vládnej krízy, ako tvrdia jeho oponenti, zostávalo nejasné.

V každom prípade hlava štátu prispela k predlžovaniu mediálneho cirkusu okolo prvého omilostenia väzňa odsúdeného na doživotie v modernej histórii Česka.

Ani kritici prezidentovi Zemanovi neupierajú právo udeliť milosť. Mal by však podľa nich jasne vysvetliť, prečo to robí. "Ak je to preto, že pán Kajínek je populárny a blížia sa voľby, tak je to veľký problém a zaucho spravodlivosti,“ povedal včera pre portál iDnes bývalý minister spravodlivosti a terajší europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil.

Zeman sa v januári chystá uchádzať o znovuzvolenie. Podľa prieskumu agentúry Median s milosťou pre Kajínka, hrdinu hraného filmu i knižného bestselleru, ktorý sa svojho času preslávil útekom z najprísnejšie stráženej českej väznice, súhlasí až 54 percent Čechov.

U odbornej verejnosti sú však misky váh naklonené opačným smerom. V ankete Lidových novín, do ktorej sa zapojilo 92 renomovaných právnikov, s omilostením Kajínka vyslovilo súhlas iba 16 percent opýtaných, pričom 59 percent sa stavia proti. „Milosť nesúvisí s humanitárnymi argumentmi, ale s politickým kalkulom dvojakého druhu," povedal jeden z respondentov, ktorých názory denník zverejňuje anonymne.

Prezident republiky udělil milost: https://t.co/XdsIRd7sHu — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 23 May 2017

"Jednak rozbiť koncentrovanosť mediálneho tlaku na riešenie vládnej krízy, z ktorej jeho postoje vytvárajú ústavnú krízu. Jednak posilniť svoj vzťah k časti voličov, pre ktorých je – z dôvodov absolútne nepochopiteľných – Jiří Kajínek hrdinom a bojovníkom proti systému,“ dodal.

Prezidentov kancelár Vratislav Mynář úvahy o akomkoľvek kalkule zo strany hlavy štátu rázne odmieta. K rozhodnutiu udeliť Kajínkovi milosť podľa neho prezidenta viedol záujem verejnosti o jeho prípad, ale aj pochybnosti o priebehu celej kauzy, v žiadnom prípade nie snaha odlákať pozornosť od vládnej krízy či získať voličov pre nadchádzajúce prezidentské voľby, povedal Mynář pre Českú televíziu.

Exminister spravodlivosti pripustil, že medzi prezidentovými dôvodmi môže byť aj pocit, že trestať Kajínka aj po 23 rokoch za mrežami je príliš prísne. Argument, že jeho vina nebola dostatočne preukázaná, však podľa Pospíšila neobstojí. "Prípad bol peskúmaný na základe podnetov troch ministrov spravodlivosti, bol dvakrát na Najvyššom súde, na Ústavnom súde, na Vrchnom súde. Žiadna kauza v Českej republike nebola toľkokrát preskúmavaná. Všetky súdy povedali, že tam vina je,“ konštatoval pre iDnes.