Štvrtina Rusov považuje stalinské represie za odôvodnené

Každý štvrtý Rus si myslí, že stalinské represie boli odôvodneným politickým krokom. Vyplýva to z výskumu neštátnej sociologickej agentúry Levada.

Počet Rusov, ktorí represie považujú za politický zločin, sa za posledných päť rokov znížil z 51 na 39 percent. Až dvakrát viac ľudí (13 percent) nevie, čo sa počas udalosti zvanej Veľké čistky dialo.

Podľa prieskumu agentúry sa podstatne zmenili názory ľudí na to, či by sa o udalostiach 30. rokov 20. storočia malo hovoriť. Bezmála polovica respondentov uviedla, že „nie je potrebné vŕtať sa v minulosti“. V roku 2012 to bolo asi 37 percent. Naopak 38 percent si myslí, že je potrebné o histórii aktívne diskutovať. Pred piatimi rokmi takýto názor pritom zastávalo 49 percent Rusov.

Tretina opýtaných uviedla, že ľudské obete boli opodstatnené predovšetkým z hľadiska cieľov a výsledkov, ktoré krajina za Stalina dosiahla rýchlejšie. Štyridsaťdeväť percent respondentov si myslí, že represiu nie je možné ospravedlniť.

Bezmála polovica Rusov nepovažuje Josifa Stalina za zločinca, ešte v roku 2010 to bolo 40 percent. Počet ľudí, ktorí sú presvedčení o opaku, sa znížil z 32 na 26 percent.

Obeťami takzvaného veľkého teroru v Rusku sa v 30. rokoch 20. storočia stalo najmenej 12 miliónov ľudí. Krajina si udalosti pripomína každý rok 30. októbra. Ľudskoprávna organizácia Memorial počas spomienkových podujatí organizuje udalosť s názvom Návrat mien, ktorej účastníci predčítavajú mená obetí stalinských čistiek.