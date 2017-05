Trump: Je otázkou času, kedy sa izraelsko-palestínsky konflikt skončí

Podľa portálu politico.eu je však otázne, či Trumpov optimizmus zdieľajú aj obe zainteresované strany.

Po stretnutí s palestínskym lídrom Mahmúdom Abbásom Trump vyhlásil: „Palestínčania sú pripravení dosiahnuť mier. Viem, že ste to už predtým počuli, ale znova vám to opakujem. A môj dobrý priateľ Benjamin Netanjahu taktiež chce mier. Konflikt nemôže trvať večne. Jedinou otázkou, kedy sa politici rozhodnú, že majú dosť zabíjania a krviprelievania. Zmena musí prísť zvnútra.“

Izraelský prezident Benjamin Netanjahu však vyjadril pochybnosti o tom, či by Abbás odsúdil útok podobný tomu v Manchestri, ak by bol spáchaný na izraelskej pôde palestínskym útočníkom. Netanjahu doslova povedal: „Útočník by skôr dostal od palestínskej autority peniaze.“