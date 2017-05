WHO platila viac za cestovné než za boj proti AIDS, TBC a malárii

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) bežne dáva viac peňazí na cestovné náklady ako na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii dohromady. Podľa agentúry AP to vyplýva z interných dokumentov WHO. Obvinenie prichádza v čase, keď organizácia pridružená k OSN žiada ďalšie milióny na pomoc Somálsku a Jemenu.

WHO utrácala ročne okolo 200 miliónov dolárov na cestovné výdavky. Na boj so smrteľnou chorobou AIDS a žltačkou dala vlani približne 71 miliónov dolárov. Na potlačenie malárie v rovnakom čase venovala 61 miliónov dolárov a na zastavenie šírenia tuberkulózy 59 miliónov.

Lietanie prvou triedou, bývanie v prezidentskom apartmáne

Neverejná 25-stránková správa uvádza, že medzi zamestnancami WHO, ktorí najviac utrácali za dopravu, je na druhom mieste odchádzajúca generálna riaditeľka Margaret Chanová. Tá často lietala najdrahšou prvou triedou, oznámili AP tri zdroje, ktoré si želali zostať v anonymite zo strachu z možnej straty zamestnania. WHO odmietla žiadosť AP o rozhovor s Chanovou, organizácia však tvrdí, že dnes už bývalá riaditeľka lietala lacnejšou ekonomickou triedou. (Novým generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie sa v utorok 23. mája na nasledujúcich päť rokov stal Etiópčan Tedros Adhanom.)

Podľa AP bola Chanová počas svojej nedávnej návštevy v Guinei ubytovaná v prezidentskom apartmáne hotela Palm Camayenne. Apartmán má v propagačných materiáloch cenu 900 eur za noc. WHO odmietla uviesť, kto zaplatil účet, a poznamenala, že hotely šéfky WHO niekedy platí hostiteľská krajina.

WHO žiada viac peňazí, vlastné výdavky nemá pod kontrolou

Interná analýza z tohtoročného marca podľa AP uvádza, že iba dve zo siedmich oddelení centrály WHO v Ženeve splnili rozpočtové ciele, pokiaľ ide o cestovné náklady. Nariadenie rezervovať lety v predstihu vraj dodržiavali na 28 až 59 percent.

Medzinárodná organizácia Lekári bez hraníc vydá za cestovné ročne okolo 43 miliónov dolárov. Má pritom 37 000 (spolu) pracovníkov oproti 7 000 zamestnan­cov WHO.

Ročný rozpočet WHO je zhruba dve miliardy dolárov. Tieto prostriedky pochádzajú z príspevkov 194 členských krajín, z ktorých najviac dávajú Spojené štáty.

WHO uviedla, že takmer 60 percent jej cestovných nákladov tvoria výdavky, ktoré organizácia zaplatila za vysielanie externých odborníkov do rôznych krajín sveta a tiež za dopravu zástupcov členských krajín na stretnutia WHO.

WHO sa zastali niektorí experti ako Michael Osterholm z univerzity v americkej Minnesote. Podľa neho nie je problém v rozpočte na cestovné, ale v tom, že organizácia dostáva málo na boj s chorobami, čo vytvára tento znepokojujúci kontrast. Na potláčanie niektorých chorôb pritom WHO vydá viac než za cestovné. Je to prípad boja proti detskej obrne, na ktorý vyčlení ročne okolo 450 miliónov dolárov.