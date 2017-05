Trump čelí kritike pre nemiestny zápis do knihy návštev v pamätníku holokaustu

Podľa britského denníka The Independent americký prezident do knihy návštev napísal: „Je pre mňa veľkou cťou byť tu so všetkými mojimi priateľmi. Je to úžasné, nikdy na to nezabudnem.“

Tento krátky a príliš optimistický odkaz je v príkrom rozpore s odkazom, ktorý na tomto posvätnom mieste nechal predchádzajúci americký prezident Barack Obama v roku 2013. „Som vďačný Jad va-šemu a všetkým, ktorí sa podieľajú na tejto pozoruhodnej inštitúcii. V časoch takého nebezpečnstva a sľubu, vojny a konfliktu sme požehnaní, že existuje taká silná pripomienka potenciálu človeka konať veľké zlo, ale aj našu schopnosť povstať z tragédie a pretvoriť náš svet. Pošlime naše deti na toto miesto, aby spoznali históriu a aby sa mohli pridať v hlásaní "už nikdy viac“. A pamätáme si tých, ktorí zahynuli nielen ako obete, ale aj ako jednotlivci, ktorí dúfali, milovali a snívali ako my, a ktorí sa stali symbolmi ľudského ducha."

Ešte v roku 2008 navštívil Jad va-šem aj bývalý prezident George Walker Bush, ktorého zápis bol ešte kratší, len trojslovný: „Boh žehnaj Izrael“.

Počas návštevy v Jad va-šem Trump povedal: „Milióny prekrásnych životov mužov, žien a detí vyhasli ako súčasť systematického pokusu eliminovať židovského obyvateľstvo. Je našou svätou povinnosťou pamätať si, smútiť, oplakávať a uctiť si každý jeden život, ktorý bol týmto krutým spôsobom odňatý.“ Izraelský premiér Netanjahu mu poďakoval za tento krátky predslov, ktorým povedal veľmi veľa.