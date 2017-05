NATO vo štvrtok rozhodne o novom postupe v boji s IS

Šéfovia štátov a vlád NATO vo štvrtok v Bruseli nielen prevezmú luxusnú novú budovu pre aliančné veliteľstvo, ale tiež rozhodnú o zapojení organizácie do medzinárodnej koalície bojujúcej proti organizácií Islamský štát (IS).

Spolu s potvrdením sľubu mnohých členských krajín zvýšiť výdavky na obranu ide o súčasť snahy predovšetkým európskych spojencov presvedčiť nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, že NATO nie je zastarané ani v súčasnom svete a Američania by na jeho fungovaní mali mať záujem aj naďalej.

„Spojené štáty chcú vidieť, že Európa preberá väčšiu zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť a Európa chce, aby Washington potvrdil svoj záväzok a prihlásil sa k bezpečnosti Západu prostredníctvom článku päť Washingtonskej zmluvy. Ak obe strany urobia tie správna gestá, môže summit alianciu výrazne posilniť,“ myslí si jej niekdajší generálny tajomník Anders Fogh Rasmussen.

Zapojenie NATO ako organizácie do širokej medzinárodnej koalície bojujúcej v Iraku a Sýrii proti teroristom hlásiacim sa k IS je predovšetkým politickým signálom. Významný je tiež po poslednom teroristickom útoku v Manchestri, ku ktorému sa už IS prihlásil.

Stoltenberg: Práve Manchester musí byť symbolom jednoty aliancie

Terajší generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg zdôraznil, že práve po Manchestri bude signál aliančnej jednoty v boji proti terorizmu veľmi dôležitý. Argumenty pre vstup do širokej koalície sú tak podľa neho teraz politické, ale aj praktické.

Do práce koalície, ktorá má teraz skoro sedem desiatok členov, sú zapojené prakticky všetky členské krajiny aliancie. NATO ju už teraz podporuje svojimi radarovými lietadlami AWACS, ktorých zapojenie sa NATO podľa Stoltenberga chystá čoskoro ešte rozšíriť. Oficiálny vstup do koalície by mohol prakticky pomôcť aj s koordináciou a plánovaním.

„Nikto nežiadal NATO o zapojenie do bojových operácií a ani ja na to nevidím príležitosť,“ povedal Stoltenberg. Aliancia sa podľa neho chce sústrediť na výcvik miestnych síl tak, aby Irak mohol stabilizovať územia, na ktorých bojuje proti IS.

Už v roku 2014 na summite vo Walese sa kvôli komplikujúcej sa situácii vo svete NATO dohodlo na zvýšení výdavkov na obranu. Do desiatich rokov, teda do roku 2024, by mali členské krajiny skutočne vydávať na túto oblasť dve percentá svojho hrubého domáceho produktu. Aliančné krajiny následne prepad peňazí na obranu zastavili, na úroveň dvoch percent sa ale okrem USA zatiaľ dostalo len niekoľko málo spojeneckých krajín.

Konkrétne plány sa týkajú troch oblastí

Aj preto chcú Američania do konca roka od svojich partnerov vidieť návrhy konkrétnych plánov a dátumov, ako to chcú dosiahnuť. Podľa Stoltenberga by sa mali tieto plány týkať troch oblastí – financií, vojenskej spôsobilosti krajín a ich príspevkov do aliančnej činnosti – a štáty by o ich plnení mali každoročne podávať v NATO správu. Už vo februári americký minister obrany James Mattis varoval, že v opačnom prípade by USA mohli začať svoje vlastné záväzky voči spojencom obmedzovať.

Zatiaľ sa to nedeje, americkí vojaci do Európy naopak prichádzajú a novovzniknuté medzinárodné jednotky v Pobaltí by mali čoskoro dosiahnuť úplné operačné schopnosti. NATO ich tam rozmiestnilo pre upokojenie tamojších spojeneckých krajín v reakcii na správanie Ruska v posledných rokoch.

Vzťahy s Moskvou na štvrtkovej schôdzke lídrov aliančných krajín NATO oficiálne na programe nemá, je ale možné, že tému pri večeri niektorý z účastníkov otvorí. Stoltenberg v stredu pred novinármi uvítal, že Američania vo svojom rozpočte na obranu počítajú s ďalším posilňovaním svojej vojenskej prítomnosti v Európe.