Brusel otvára cestu Ukrajincom, radikáli chcú opak s Ruskom

"V otázke konfliktu na Ukrajine má EÚ a USA rovnaké stanovisko. Nemožno to však povedať o vzťahu k Rusku," vyhlásil predseda Európskej rady Donald Tusk, citovaný agentúrou Reuters, po štvrtkovom rokovaní s prezidentom USA Donaldom Trumpom v Bruseli.

Spomínaná zhoda o Ukrajine môže podľa viacerých pozorovateľov v Kyjeve ešte viac povzbudiť „stúpencov vojny“. Tým skôr že, ako informovala Ukrajinská pravda, v pondelok vo vestníku EÚ oficiálne zverejnili rozhodnutie o zrušení vízového režimu s Ukrajinou, a tak nič už nestojí v ceste roky očakávanej zmene.

V noci na 11. júna budú Ukrajinci s biometrickými pasmi mať právo na bezvízový vstup do únie. V tejto súvislosti ukrajinský veľvyslanec v SR Jurij Muška pre denník Pravda pripomenul, že ide o viac ako iba o zjednodušenie cestovania.

„Pre Ukrajincov je to potvrdenie slobody a nezávislosti nášho štátu. Samotná liberalizácia režimu sa týka každého Ukrajinca. A to je dôvod, prečo tento úspech na ceste do únie považujeme za jeden z najvýznamnej­ších,“ konštatoval veľvyslanec.

Zároveň pripomenul, že „to bol aj cieľ Euromajdanu, v mene ktorého položili svoje životy hrdinovia z Nebeskej stotiny“. Ešte dodal, že „bezvízový režim a Asociačná dohoda EÚ – Ukrajina sú síce dôležité úspechy, ale nesmieme sa na tom zastaviť“.

Žiaľ, „nestoja“ ani ukrajinskí politickí jastrabi, hlavne pravicoví extrémisti. Približne desať dní po rozhodnutí Bruselu otvoriť schengenský priestor pre Ukrajincov plánujú totiž budúci týždeň v parlamente navrhnúť presne opačný krok – vízovú povinnosť s Ruskom, ktorý je z kuchyne Ľudového frontu.

Jeho poslanec Andrej Teteruk pre televíziu 112 Ukrajina povedal na rovinu: „Ihneď po dosiahnutí bezvízového režimu musí byť nasledujúcou strategickou úlohou zavedenie vízového režimu s Ruskom.“ Zatiaľ však iniciátori nemajú potrebný počet hlasov na presadenie teatrálneho „buchnutia dverí“ pred Ruskom.

Nie všetci na Ukrajine majú rovnaký názor ako Teteruk a jemu podobní politickí hazardéri. Vidia totiž ďalej, ako sú len ich vlastné politické ambície. Napríklad nezávislý poslanec Sergej Taruta už upozornil na známu pravdu, že ak by sa plán stal skutočnosťou, tak by na to doplatili milióny obyčajných Ukrajincov vrátane tých, ktorí pracujú v Rusku a pomáhajú prežiť príbuzným v ťažko skúšanej vlasti.

,,,Keď nemáš normálny program a normálne návrhy zákonov chýbajú, tak treba ľudu ukázať, aký si vlastenec. Spolu s takýmto ostentatívnym vlastenectvom však treba vedieť, aké sú možné následky podobných iniciatív," upozornil Taruta, bývalý gubernátor Doneckej oblasti. Zároveň vyjadril presvedčenie, že parlament má dostatok síl na to, aby zabránil plánu extrémistov bojujúcich za ich pochybné vízie do posledného obyčajného Ukrajinca.

„Rusov cestujúcich na Ukrajinu nie je dnes veľa. Nedá sa to však povedať opačne,“ upozornila aj Maria Zacharovová, hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia. Moskva spomínaný plán časti politikov v Kyjeve berie zatiaľ iba na vedomie. Bez akýchkoľvek predbežných záverov vrátane prípadných recipročných krokov, ktoré sú v takomto prípade v medzinárodných vzťahoch zvyčajnou reakciou.