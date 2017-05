Trump: Problém s KĽDR v určitom okamihu vyriešime

„Myslíme na to. Je to veľký problém, je to veľký svetový problém a bude to vyriešené. V určitom okamihu to bude vyriešené. Na to si môžete staviť,“ povedal podľa agentúry Reuters šéf Bieleho domu predsedovi japonskej vlády. Jadrové a raketové testy KĽDR majú byť podľa talianskych médií jednou z hlavných tém sicílskeho summitu. Trump dáva opakovane najavo, že Pchjongjang považuje za vážnu bezpečnostnú hrozbu.

Podľa západných diplomatov budú šéfovia siedmich veľkých svetových ekonomík okrem agresívneho severokórejského správania hovoriť aj o situácii v Sýrii a Líbyi a o vojne v Afganistane. Štátnici prerokujú stav svetovej ekonomiky a obchodu, problémy globálneho otepľovania a migračné tlaky.

Americkí diplomati sa vraj budú snažiť dvojstranné stretnutia skrátiť, aby udržali Trumpovu pozornosť. Atmosféru v Taormine poznamenáva priebeh štvrtkového summitu NATO, pri ktorom prezident USA vyčítal spojencom nedostatočné výdavky na obranu. Jeho výroky podľa Reuters vníma Európa ako konfrontačné; podľa AP uštedril Trump spojencom lekciu, ktorá bola prijatá mrazivo.

Trump na Sicílii v sobotu uzavrie svoju prvú zahraničnú cestu vo funkcii, ktorú pred týždňom začal na Blízkom východe – po návšteve Saudskej Arábie, Izraela a Palestíny pokračoval do Ríma a Vatikánu a do Bruselu. Na summite G7, ktorý sa koná za účasti najvyšších predstaviteľov Británie, Kanady, Francúzska, Nemecka, USA, Talianska a Japonska, nie je Trump jediným nováčikom.

Prvýkrát sa stretnutia G7 zúčastňuje tiež francúzsky prezident Emmanuel Macron, taliansky premiér Paolo Gentiloni a britská premiérka Theresa Mayová. Tá by kvôli teroristickému útoku v Manchestri summit mala opustiť už v piatok.