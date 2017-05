Česká vládna kríza Babišovi neuškodila, vládu by vytváral práve on

Ak by sa voľby do Poslaneckej snemovne Českej republiky konali tento mesiac, vyhralo by ich hnutie ANO Andreja Babiša so ziskom 33 percent hlasov. Ukázal to prieskum Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM), o ktorom informoval server iDnes.cz.

Sociálnu demokraciu (ČSSD) premiéra Bohumila Sobotku by podľa tohto prieskumu volilo 14 percent opýtaných. Na treťom mieste by skončila s 13-percentnou podporou pravicová ODS, ktorá podľa respondentov vyťažila najviac z vládnej krízy.

Až za Občianskou demokratickou stranou (ODS) skončila doteraz dlhodobo tretia komunistická strana (KSČM) s podporou 11,5 percenta hlasov. Nasleduje KDU-ČSL s 8,5-percentnou podporou, ktorá by spoločne s hnutím Starostovia a nezávislí (STAN), s ktorým chce ísť do volieb v koalícii, dosiahla potrebných desať percent na vstup do parlamentu.

Do Poslaneckej snemovne by sa podľa CVVM dostala aj strana TOP 09 so ziskom sedem percent hlasov. Celkovo by sa teraz do parlamentu dostalo šesť politických strán.

Prieskum sa uskutočnil na vzorke 488 respondentov v dňoch 8.-18. mája. Zúčastniť sa na voľbách podľa neho plánuje 56 percent opýtaných a 35 percent to skôr alebo rozhodne nemá v úmysle. Deväť percent ešte nevie, dodala iDnes.cz.