Náskok Mayovej konzervatívcov naďalej klesá

Podľa ankety inštitútu ORB hlavné strany na britskej politickej scéne delí necelé dva týždne pred predčasnými voľbami už len šesť percentuálnych bodov. Podľa politológov citovaných agentúrou Reuters náladu voličov ovplyvnil teroristický útok v Manchestri, ale predovšetkým vládny návrh, aby starí ľudia platili na sociálnu starostlivosť viac ako doteraz.

Konzervatívci by podľa zverejneného prieskumu získali vo voľbách, ktoré sa budú konať 8. júna, 44 percent hlasov, labouristi 38 percent. Predvolebné ankety štyroch ďalších agentúr síce predpovedajú rozdiel v zisku vládnej a opozičnej strany 7 – 14 percentuálnych bodov, aj v týchto prieskumoch ale ľavicoví labouristi náskok konzervatívcov výrazne znížili.

V čase vypísanie volieb bol rozdiel 20-percentný

V apríli, kedy premiérka Mayová ohlásila zámer usporiadať predčasné voľby, mali konzervatívci v prieskumoch o dvadsať percentuálnych bodu viac než ich ľavicoví konkurenti. Vypísaním predčasných parlamentných volieb si chcela premiérka Mayová zaistiť dostatočnú podporu pre nadchádzajúce rokovania o odchode Británie z Európskej únie.

Podľa agentúry DPA by dôvodom rastúcej podpory labouristov okrem iného mohli byť aj úsporné opatrenia v oblasti sociálnych služieb, ktoré ohlásila britská vláda a ktoré by sa dotkli predovšetkým starších ľudí. Premiérka Mayová medzitým od pôvodne plánovaných škrtov pod tlakom už čiastočne ustúpila.

Britský minister obrany Michael Fallon v nedeľu poprel informácie médií, že by pre nepopulárny plán prezývaný „daň z demencie“ v konzervatívnej strane panoval rozkol. „Sú to len westminsterské klebety,“ uviedol Fallon.

Podľa politológov by Mayová mohla negatívny trend ešte zvrátiť, ak by sa jej kampaň podarilo sústrediť na osobnosti lídrov oboch strán. Väčšina Britov by ju totiž na čele budúcej vlády videla oveľa radšej než Corbyna. Limitom pre predpoveď výsledkov volieb je tiež britský väčšinový systém. Poslanecký mandát totiž získava ten, kto vo svojom volebnom obvode získa najvyšší počet hlasov.

Liberálni demokrati v prieskumoch získali medzi siedmimi až deviatimi percentami, nacionalistická a protieurópska Strana nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) medzi štyrmi a piatimi.