Zomrel bývalý panamský diktátor Noriega

Bývalý panamský diktátor Manuel Noriega zomrel v noci na utorok vo veku 83 rokov. Oznámil to podľa agentúry Reuters panamský prezident Juan Carlos Varela na twitteri.

Generál Noriega ovládal Panamu ako vrchný veliteľ armády šesť rokov od roku 1983. Pri vojenskej invázii ho v roku 1989 zvrhli Američania.

Noriega bol v nemocnici od marca, keď sa podrobil operácii, ktorá mala odstrániť nádor na mozgu. Pre krvácanie bol nutný ďalší zásah a exdiktátor bol v kritickom stave. Kvôli operácii bol dočasne prepustený z väzenia, kde si odpykával dvadsaťročný trest, okrem iného za vraždy politických oponentov v 80. rokoch.

Spočiatku spojenec USA upadol do nemilosti Washingtonu koncom 80. rokov kvôli väzbám na kolumbijský drogový kartel. Diktátora, ktorý bol v 60. rokoch informátorom CIA, zvrhla na konci roka 1989 americká vojenská invázia, pri ktorej podľa OSN prišlo o život okolo 500 panamských civilistov.

V roku 1992 Noriegu v USA odsúdili na 40 rokov väzenia za obchodovanie s drogami, vydieranie a pranie špinavých peňazí. Trest si v USA odpykával do roku 2010. Potom ho vydali na súd do Francúzska a odtiaľ následne do Panamy, kde takisto skončil vo väzení.