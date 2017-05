Trumpov poradca pre komunikáciu podal demisiu

Oznámila to Trumpova poradkyňa Kellyanne Conwayová. Dubke svoj odchod nezdôvodnil, americké médiá však pripomínajú, že demisiu podal v čase, keď Trumpova administratíva čelí problémom v súvislosti s vyšetrovaním možných ruských zásahov do prezidentských volieb v USA či únikom citlivých informácií z prezidentovho okolia.

„Vyjadril želanie opustiť Biely dom,“ uviedla Conwayová s tým, že tak urobil ešte pred prvou Trumpovou zahraničnou cestou. Conwayová nespresnila, k akému dátumu Dubke úrad opustí.

