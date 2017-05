Prehnala som to, ospravedlňuje sa moderátorka Griffinová za odseknutú Trumpovu hlavu

Fotky kritizovala široká verejnosť, ale aj Trumpov syn Donald a dcéra neúspešnej demokratickej prezidentskej kandidátky Hillary Clintonovej Chelsea.

„Je mi to ľúto, zašla som príliš ďaleko,“ uviedla vo videoodkaze na Twitteri Griffinová. „Nebolo to vtipné, chápem to. Prosím vás o odpustenie“ dodala.

„Odporné, ale nie je prekvapujúce,“ napísal na Twitteri ku kontroverznej snímke Donald Trump mladší. „To je dnešná ľavica. Toto považujú za prijateľné. Predstavte si, že by to urobili konzervatívci (Barackovi) Obamovi, keď bol prezidentom,“ poznamenal.

Chelsea Clintonová označila snímku za odpornú a zlú. „Robiť si žarty zo zabitia prezidenta nie je vôbec vtipné,“ uviedla.

Griffinovú, ktorá je hlasná odporkyňa Trumpa, kritizoval aj niekdajší neúspešný republikánsky prezidentský kandidát Mitt Romney. Uviedol, že stav americkej politiky je žalostný a vulgárny, ale to, čo Griffinová predviedla, je úpadkom do ešte väčšej hnusoty.