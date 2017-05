Zeman obhajoval zvýšenie exportu českých zbraní do bezpečných krajín

Český zbrojný priemysel je priemysel ako každý iný a mal by svoje výrobky exportovať do celého sveta. Na otvorení zbrojárskeho veľtrhu IDET v Brne to v stredu povedal český prezident Miloš Zeman, podľa ktorého štát nemusí zaujímať, ak budú české zbrane následne reexportované do oblastí konfliktov.