Pomôže Lajčák zlepšiť svet?

Pre Lajčáka tento úspech prichádza po sklamaní, ktoré zažil minulý rok. Nepodarilo sa mu získať kreslo generálneho tajomníka OSN. Bezpečnostná rada na čele s veľmocami, ktorá o tomto poste rozhoduje, uprednostnila Portugalčana Antónia Guterresa. Lajčák sa dlho počas voľby držal na popredných priečkach, ale napokon jeho snaha nevyšla.

Veľmi rýchlo sa však ukázalo, že zostáva slovenským želiezkom v ohni pre vrcholný diplomatický post. Predsedovia Valného zhromaždenia sa striedajú z piatich geografických skupín. Teraz prišla na rad východná Európa. Lajčák získal podporu, a tak sa na základe rozhodnutia zástupcov členských štátov OSN stal predsedom 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.

Nie je to len útecha

"Určite to nie je iba cena útechy,“ reagoval pre Pravdu Sam Daws, expert na Organizáciu Spojených národov z Oxfordskej univerzity. "Je to ocenenie Lajčáka zo strany medzinárodnej komunity. Je to post, na ktorom sa striedajú ľudia po roku, takže je dôležité, aby predseda spolupracoval so svojím predchodcom i nástupcom. Tiež bude kooperovať s generálnym tajomníkom Guterresom pri riešení dôležitých otázok,“ pripomenul Daws.

Je, samozrejme, otázne koľko sa dá dosiahnuť za rok v tejto funkcii. Byť generálnym tajomníkom OSN na päť rokov by predsa len bolo iné. Daws však vysvetľuje, že dôležitosť funkcie spočíva v hľadaní konsenzu medzi členmi Valného zhromaždenia, ktoré má 193 členov.

"V minulosti jeho predsedovia hrali dôležitú úlohu pri vytváraní cieľov udržateľného rozvoja, v oblasti klimatických zmien či v snahe o to, aby sa zlepšila ochrana civilistov zasiahnutých vojnovými zločinmi či zločinmi proti ľudskosti,“ uviedol Daws. "Predseda Valného zhromaždenia si nemôže presadiť vlastnú agendu, ale skôr musí vytvárať dobrú vôľu medzi krajinami pre spoluprácu a dávať dokopy globálnych aktérov pri hľadaní odpovedí na výzvy, akými sú nútená migrácia, boj s chudobou či klimatické zmeny,“ vyhlásil odborník.

Predseda Valného zhromaždenia OSN je protokolárne najvyššou funkciou v systéme Organizácie Spojených národov. "Je to česť a pocta byť zvolený do tejto vysokej funkcie. Som vďačný za podporu, ktorá sa mi dostala v mojej vlasti, od prezidenta, vlády aj bežných občanov, a aj za vašu dôveru, ktorú ste prejavili pri dnešnej voľbe,“ uviedol Lajčák vo vystúpení bezprostredne po voľbe.

„Ako predseda Valného zhromaždenia OSN budem dbať rovnakou mierou na všetky tri piliere, o ktoré sa táto organizácia opiera: mier, ľudské práva a udržateľný rozvoj,“ dodal, pričom zvýraznil, že za svoju osobnú prioritu pokladá najmä predchádzanie konfliktom.

Lajčákovými cieľmi sú migrácia a reforma systému OSN

Medzi svoje ďalšie ciele vo funkcii predsedu 72. zasadnutia VZ OSN Lajčák zaradil aj hľadanie odpovedí na migráciu, reformy v systéme OSN a tiež priblíženie cieľov tejto medzinárodnej organizácie viac k ľuďom.

"S veľkým potešením som prijal správu, že členské štáty OSN dnes zvolili ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka do funkcie predsedu 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. Toto rozhodnutie vnímam ako ocenenie aktívneho angažovania sa Slovenska na pôde Organizácie Spojených národov od roku 1993,“ reagoval na zvolenie Lajčáka prezident Andrej Kiska.

"Miroslav Lajčák potvrdil diplomatickú extratriedu. Je to vynikajúce vyznamenanie a česť pre Slovensko,“ povedal predseda vlády Robert Fico.