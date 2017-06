Rektor Stredoeurópskej univerzity Ignatieff: Neprijímam rozkazy od Sorosa

"Sme rukojemníkmi vlády, ktorá sa snaží o znovuzvolenie na budúci rok. O. K. Politici to robia. Ale vravím, aby nás nechali na pokoji,“ povedal pre Pravdu rektor Stredoeurópskej univerzity (CEU) Michael Ignatieff. Jeho inštitúcia bojuje o to, aby zostala v Budapešti. Po prijatí nového zákona univerzite hrozí, že bude z Maďarska musieť odísť. Európska komisia vyčíta Budapešti, že legislatíva nie je v súlade s pravidlami EÚ, ako sú sloboda poskytovania služieb a podnikania, akademická sloboda a právo na vzdelávanie. Rozhovor s Ignatieffom vznikol na 12. ročníku konferencie Globsec.

Maďarsko uviedlo, že Európska komisia nepredložila žiadne argumenty, ktoré by mali viesť k zmene zákona týkajúceho sa CEU v Budapešti. Aká je vaša reakcia?

Maďarsko je členom Európskej únie. Malo by načúvať svojim kolegom a partnerom v EÚ. Ak to nerobí, je to poľutovaniahodné. Budeme pokračovať v našom boji, aby sme mohli zostať v Budapešti.

Čo hrozí univerzite po prijatí legislatívy?

Zákon prijali bez akéhokoľvek varovania, bez konzultácií. Znemožňuje nám pôsobenie v Budapešti. Máme mať aj univerzitu v USA. Viac ako 30 amerických inštitúcií však funguje v zahraničí aj bez toho. Z hľadiska vzdelávania nevidíme dôvod, aby sme mali aj univerzitu v Spojených štátoch. V školskom roku 2017/18 môžeme ďalej fungovať, ale nemôžeme po 1. januári 2018 prijímať študentov. Chceme zostať v Budapešti a budeme sa snažiť, aby došlo k zmene podmienok. Čakáme na rozhodnutie ústavného súdu o legislatíve. Samozrejme, pripravujeme sa aj na iné alternatívy. Ale náš postoj je jednoduchý. Sme v Budapešti, je to náš domov, patríme sem. Zostávame.

Ale, ako ste povedali, pripravujete sa na všetky možnosti.

Dostali sme úžasné ponuky na pomoc aj zo Slovenska. Ale chceme zostať v Budapešti. Samozrejme, že sa pripravujeme. Máme však právo zostať, neurobili sme nič zlé.

V očiach maďarského premiéra Viktora Orbána je však problém, že vás financuje miliardár a filantrop George Soros. Dostala sa CEU do konfliktu Orbána so Sorosom?

Neprijímam rozkazy od pána Sorosa. Zodpovedám sa dozornej rade. V nej sú ľudia z Harvardu, univerzity v Berkeley, iní skvelí akademici. Ale ide o to, že mne nezáleží na tom, a je mi to aj jedno, akú politiku vedie maďarská vláda. Čo sa ma však už týka, je, že sa snaží urobiť z CEU rukojemníka, čo má slúžiť jej politickým záujmom. Nemôžem urobiť nič s touto agendou. Ani sa nehádam, nespochybňujem ju. Hovorím však: Nechajte nás na pokoji, vynechajte nás z toho, nemáme s tým nič spoločné. Sme rukojemníkmi vlády, ktorá sa snaží o znovuzvolenie na budúci rok. O. K. Politici to robia. Ale opäť vravím, aby nás nechali na pokoji. Bol to náš postoj od začiatku.

Hovorí sa, že nie je dôležité, či sa zaujímate o vojnu, ale to, či sa vojna zaujíma o vás. Ak je CEU vnímaná ako symbol liberálnych hodnôt a Orbán chce budovať iliberálny štát, je možné, aby vás maďarská vláda nechala na pokoji?

Nie sme symbolom ničoho. Sme univerzita. Učíme stredoveké štúdie, analytickú filozofiu, makroekonomiku. Sme slobodná inštitúcia. Boj je o to, aby sme takou zostali. Nerobte z nás symbol. V rámci univerzity máme rôzne názory na rôzne veci. Celá myšlienka, že sme symbol niečoho, je možno daná tým, ako sa na to díva maďarská vláda. Ja sa však na to pozerám inak.

No aj demonštrácie na podporu CEU aspoň do istej miery zjavne vychádzali z toho, že protestujúci chceli vyslať odkaz Orbánovi, že si niektoré veci nemôže dovoliť.

Veľmi nás povzbudila podpora rôznych ľudí a inštitúcií. Ale nekontrolujem demonštrácie. Keď z nás chcú urobiť symbol, tak teda dobre, ale moja práca je oveľa jednoduchšia. Bránim slobodnú inštitúciu. Podporu vnímam tak, že nás v Maďarsku berú ako priateľa a partnera.

Definuje boj medzi iliberálnym a liberálnym súčasnosť?

Je toľko konfliktov, ktoré definujú dobu, v ktorej žijeme. Liberálny verzus iliberálny je niečo zjednodušujúce. Som hrdý na CEU, lebo je to seriózna inštitúcia so skvelou medzinárodnou reputáciou. Nie sme politickou inštitúciou, nebudeme bojovať v konfliktoch iných ľudí. Akademická sloboda je kľúčovou hodnotou demokratickej spoločnosti. Bojujeme za slobodnú univerzitu.

Budú rokovania USA s Maďarskom o vašom osude?

Čo sa týka vzdelávania, nie je to federálna záležitosť. Americká vláda odkazuje do Budapešti, že nebude rokovať o osude CEU. Ale od začiatku hovoríme, že ak Maďarsko vyžaduje novú právnu dohodu so štátom New York, kde sme registrovaní, mala by s ním hovoriť. Vyjadril sa k tomu aj guvernér New Yorku Andrew Cuomo (rozhovor vznikol ešte predtým, ako Ignatieff oznámil, že rokovania medzi Budapešťou a New Yorkom by sa mali začať, pozn. red.).

Čo očakávate od EÚ, pokiaľ sa situácia nevyrieši?

Európsky parlament prijal k CEU jednu z najtvrdších rezolúcií. Európska ľudová strana sa nikdy nevyjadrila tak tvrdo na adresu jedného zo svojich členov, teda strany Fidesz. Európska komisia vydala jedno z najjasnejších stanovísk k porušovaniu práva EÚ. Ak berieme tieto tri veci do úvahy, tak jasne hovoria o tom, že maďarská vláda útočí na jeden zo základných princípov toho, čo znamená byť v Európe. Teda na akademické slobody. Myslím, že je to úplne jasné. Čo by som mal ešte urobiť? Poslať veľký list pánovi Orbánovi? Ak vláda nebude načúvať, tak bude musieť čeliť následkom. Maďarsku hrozí väčšia izolácia, ale to predsa nie je v jeho záujme. Pol milióna Maďarov pracuje v schengenskom priestore. Päť miliárd eur prichádza ročne do Maďarska v rámci európskeho transferu financií. Je v záujme Maďarska ísť proti Bruselu? Môžem sa iba pýtať, ale podľa mňa je to legitímna otázka.

Privítali by ste, keby povedali niečo Orbánovi partneri z V4, hoci aj v zákulisí?

Bolo by to veľmi nápomocné. Privítali by sme, keby sa Slovensko obrátilo na Maďarsko. Viem, že vaše vzťahy sú komplexné. Ste susedia, partneri, priatelia. Pár pokojných slov v zákulisí by pomohlo.