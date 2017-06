Mayová sa vyhla grilovaniu pred kamerami

Ako pripomína agentúra Reuters, práve v čase, keď sa Londýn chystá na rokovanie s EÚ o odchode z bloku. Mohol by to byť problém. Pritom predčasné voľby (8. júna) Mayová presadila s argumentom, že "vláda potrebuje mať čo najsilnejšiu pozíciu v rokovaniach s EÚ“.

„Správny líder neuteká z boja a nebojí sa konfrontácie,“ reagovali aktéri diskusie a následne aj časť britskej verejnosti na krok Mayovej nediskutovať pred kamerami napríklad o škrtoch v systéme sociálnej starostlivosti či o imigrácii z únie. V stredu večer ju zastúpila ministerka vnútra Amber Ruddová, ktorá si musela vypočuť viaceré narážky na „strach“ premiérky stretnúť sa s lídrami ostatných strán. Ruddová sa pokúsila oponovať tvrdením, že „silný líder sa pozná podľa jeho kvalitného tímu a nemusí sa tak báť vyslať do diskusie zástupcu“.

Premiérka Theresa Mayová sa odmietla zúčastniť na stredajšej televíznej predvolebnej diskusii v Cambridgei. Autor: Reuters, Jeff Overs

Tim Farron, predseda liberálnych demokratov, však tvrdo zaútočil: „Kde je dnes asi Theresa Mayová? Pozrite sa z okna. Možno už ide k vám domov vybrať poplatky za sociálnu starostlivosť.“ Olej do ohňa kritiky Mayovej priliala aj Caroline Lucasová, spolupredsedníčka Strany zelených: „Prvým pravidlom dobrého lídra je, že predstúpi pred ľudí. Človek nemôže tvrdiť, že ide o najdôležitejšie voľby v dejinách a vzápätí sa neobťažuje prísť."

Podľa týždenníka Newsweek už v pondelkovej diskusii tandemu Theresa Mayová – Jeremy Corbyn (labouristický protikandidát) ťahala premiérka za kratší koniec.

Veľkú časť diskusie venovali jej účastníci konzervatívcami plánovanému zdraženiu systému sociálnej starostlivosti, podpore chudobných, ako aj tzv. dani z demencie (dôchodcovia by platili za dlhodobú zdravotnú starostlivosť viac – pozn. red.).

„Boli ste niekedy v potravinovej banke? Videli ste občanov Británie, ako prespávajú na železničných staniciach?“ spýtal sa v priamom televíznom prenose BBC Corbyn Ruddovej. Ministerka však reagovala vyhlásením, podľa ktorého konzervatívci sa v manifeste zaviazali chrániť aj najchudobnejšie spoločenské vrstvy. „Jedinou dôležitou otázkou je, kto by mal byť britským premiérom. Jeremy Corbyn so svojím stromom, na ktorom rastú peniaze, a manifestom plným zbožných želaní a nulových plánov na brexit, alebo Theresa Mayová?“ udrela Ruddová.

Podľa novín The Guardian nemalú časť diskusie charakterizovala otázka imigrácie. „Zelená“ Lucasová napríklad tvrdila, že je za voľný pohyb ľudí v rámci EÚ. „Británia, ktorú milujem, by mala byť krajinou otvorenou a nie zahľadenou do seba.“ Paul Nuttall, šéf britskej protieurópskej a protiimigračnej Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP), zase odmietol obvinenie, že jeho strana démonizuje prisťahovalcov, ale vyhlásil, že „Británia by mala mať pod kontrolou, kto žije v krajine“.

Ako pripomína portál iDnes, stredajšia diskusia mala veľký ohlas už počas dňa. Briti s napätím sledovali, kto sa na prvej spoločnej debate zúčastní. Mayová však už v predstihu oznámila, že na obrazovkách BBC ju neuvidia, pretože predstavitelia opozície diskutujú každú stredu v rámci pravidelného poludňajšieho „grilovania“ premiérky v dolnej komore parlamentu.