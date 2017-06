Trump podľa vedcov nepochopil ich štúdiu o vplyve parížskej dohody

Trump v prejave v záhrade Bieleho domu oznámil, že USA odstúpia od parížskej dohody okrem iného preto, že dokument nezabezpečí, aby svetové teploty klesli dostatočne rýchlo, a mali tak zásadný vplyv na ochranu životného prostredia.

„Aj keby parížska dohoda bola zavedená v celom svojom rozsahu a štáty, ktoré ju podpísali, by plnili svoje záväzky, tak by sa podarilo znížiť svetovú teplotu do roku 2100 iba o dve desatiny stupňa Celzia,“ povedal Trump s tým, že je to veľmi málo.

Krátko nato uviedol, že jeho tvrdenie sa opiera o štúdiu publikovanú Massachusettským technologickým inštitútom v apríli 2016 nazvanú „Aký veľký rozdiel by urobila parížska dohoda?“. Výsledky tejto štúdie pritom boli, že by sa rast svetovej teploty do roku 2100 spomalil o 0,6 až 1,1 stupňa Celzia.

„Rozhodne nie sme zástancovia odstúpenia od parížskej dohody,“ povedal jeden z autorov štúdie Erwan Monier. „Ak nič neurobíme, mohli by sa teploty zvýšiť až o päť stupňov alebo viac, čo by bolo katastrofické,“ dodal s tým, že prezidentská kancelária sa s autormi štúdie nespojila a nedala im šancu svoju prácu vysvetliť.

Parížsku dohodu o klíme v roku 2015 podpísalo 195 krajín. Jej cieľom je obmedzenie emisií skleníkových plynov, aby sa zvyšovanie svetovej teploty udržalo výrazne pod dvoma stupňami Celzia v porovnaní s teplotou v období pred industrializáciou.

Súčasná situácia je podľa Reuters príkladom niekoľko rokov trvajúceho boja medzi vedcami a politikmi o vplyve spaľovania fosílnych palív na globálnu klímu a taktiež ukážkou sporov ohľadom toho, aké politické kroky sú potrebné na ochranu životného prostredia.