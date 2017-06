Uhoľné firmy a časť republikánov víta ústup od klimatickej dohody

„Parížska klimatická dohoda bola pre Ameriku nespravodlivá. Dohoda, ktorú podpísal (exprezident Barack) Obama bez ratifikácie Senátom, by zvýšila ceny energie, čo by najviac postihlo Američanov zo strednej triedy a tých s nízkymi príjmami,“ povedal republikánsky šéf dolnej komory Kongresu Ryan. „Chválim prezidenta Trumpa, že splnil sľub americkému ľudu a od tejto zlej dohody odstúpil,“ dodal.

Podobne sa vyslovil vodca republikánskej väčšiny v hornej kongresovej komore Mitch McConnell. „Som rád, že prezident Trump a jeho vláda uštedrili ďalšiu významnú ranu útoku Obamovej vlády na domácu produkciu energie a na pracovné miesta … Stiahnutím sa z tejto nedosiahnuteľnej dohody prezident Trump podporil svoj sľub ochrany rodín strednej triedy po celej krajine pred vyššími cenami energií a možnou stratou zamestnania,“ podotkol McConnell.

Súhlasne sa vyjadril tiež najväčší producent uhlia v Spojených štátoch, spoločnosť Peabody. "Firma Peabody podporuje rozhodnutie vlády stiahnuť sa z parížskej dohody. Domnievame sa, že dodržiavanie dohody, bez zásadných zmien, by malo významný vplyv na americkú ekonomiku, zvýšilo by ceny elektriny a nútilo by energetický sektor spoliehať sa na menej rozmanité a menej spoľahlivé zdroje. Spoločnosť Peabody naďalej presadzuje väčšie využívanie vyspelých technológií na zabezpečenie celosvetovej energetickej bezpečnosti a hospodárskeho rastu, "konštatovala spoločnosť Peabody.

Tiež predseda Americkej koalície pre elektrinu z čistého uhlia (ACCC) Paul Bailey vyjadril Trumpovi podporu. "Predchádzajúca vláda sa dobrovoľne zaviazala plniť jedny z najprísnejších cieľov zo všetkých krajín sveta, zatiaľ čo mnohé iné krajiny robia podstatne menej, aby znižovali svoje emisie. Snaha plniť ciele prezidenta Obamu by viedla k väčším reguláciám, vyšším cenám energie a závislosti od menej spoľahlivých energetických zdrojoch,"vyhlásil Bailey.