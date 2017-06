Merkelová: Poľutovaniahodné rozhodnutie USA neodradí ostatné krajiny

Odstúpenie USA od dohody vraj môže pridať k otepľovaniu 0,3 stupňa

Odstúpenie Spojených štátov od parížskej dohody o ochrane klímy by mohlo do konca storočia pridať k stále sa zvyšujúcim globálnym teplotám ďalšie 0,3 stupňa Celzia. Uviedol to predstaviteľ Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) Deon Terblanche.

Terblanche povedal, že Svetová meteorologická organizácia zatiaľ nevypracovala žiadne klimatické modely, ktoré by zobrazovali pravdepodobné vplyvy rozhodnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa ohľadom odstúpenia od dohody. Podľa najhoršieho možného scenára by však Trumpov krok mohol ku stúpajúcim globálnym teplotám pridať ešte ďalšie 0,3 stupňa Celzia, povedal Terblanche, ktorý pôsobí ako šéf oddelenia pre výskum atmosféry a životného prostredia WMO.