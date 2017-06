Britskí konzervatívci by mohli vo voľbách prísť o absolútnu väčšinu

Konzervatívna strana britskej premiérky Theresy Mayovej by mohla v blížiacich sa parlamentných voľbách prísť o absolútnu väčšinu v Dolnej snemovni. Vyplýva to z prieskumu inštitútu YouGov, ktorý sa uskutočnil podľa novej metodiky.

Výsledky tohto prieskumu protirečia doteraz zverejňovaným analýzam, podľa ktorých by konzervatívci mali mať v parlamente väčšinu.

Z prieskumu YouGov vyplýva, že konzervatívci by mohli prísť o 20 z 330 sú­časných mandátov.

Labouristi by ich mali získať o 30 viac v porovnaní so súčasným stavom. Konzervatívcom by tak k dosiahnutiu absolútnej väčšiny v parlamente – čo je 326 poslancov – chýbalo 16 mandátov.

Prieskumy verejnej mienky už minulý týždeň naznačovali pokles náskoku Mayovej strany pred labouristami. K tejto situácii došlo po tom, ako Mayová 18. mája zverejnila program konzervatívcov. Okrem iného v ňom avizovala aj plány na zvýšenie počtu dôchodcov, ktorí budú musieť prispievať na svoju domácu starostlivosť.

Labouristická strana vedená Jeremym Corbynom sústredila svoju kritiku na adresu konzervatívcov na rozpočtové škrty, ktoré v prípade víťazstva vo voľbách chcú presadiť v polícii. Británia pritom len nedávno zažila samovražedný atentát v Manchestri, ktorý si vyžiadal 22 obetí na životoch.

Ako informoval britský denník Times, inštitút YouGov priznal, že výsledok tohto prieskumu môže vzhľadom na použitú metodiku vyvolať diskusiu, pričom naznačuje aj možnosť veľkých zmien správania pri hlasovaní u mnohých Britov.

Riaditeľ YouGov Stephan Shakespeare však denník Times ubezpečil, že model použitý pri tomto prieskume bol testovaný počas kampane pred vlaňajším referendom o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Z vtedajších výsledkov konštantne vyplývalo, že zvíťazí tábor prívržencov brexitu.

YouGov dodal, že ešte dnes zverejní podrobnosti o metodológii, ktorá bola pri prieskume použitá. Ide o vytváranie modelov správania sa voličov podľa jednotlivých volebných obvodov.