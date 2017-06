Na Amerike bude záležať menej. Dohodnú sa iní

Otázky a odpovede

Aký je cieľ klimatickej dohody z Paríža?

Úlohou je udržať zvyšovanie teploty výrazne pod dvoma stupňami Celzia a čo najviac sa priblížiť k hodnote 1,5 stupňa v porovnaní s teplotou v predindustriálnom období. Dohoda tiež vyzýva štáty, aby sa usilovali o čo najrýchlejšie globálne zníženie emisií skleníkových plynov.

Koľko štátov sa k dohode od jej prijatia v decembri 2015 pripojilo?

Dokument, ktorý má v roku 2020 nahradiť terajší kjótsky protokol z roku 1997, doteraz podpísalo 195 krajín. Začiatkom októbra 2016 sa podarilo dosiahnuť cieľ, aby dohodu ratifikovalo 55 krajín, ktoré sa celkovo podieľajú na viac ako 55 percentách emisií skleníkových plynov sveta. Dohoda tak o mesiac neskôr mohla nadobudnúť platnosť. Doteraz dohodu ratifikovalo už 147 štátov.

Dohodu ratifikovali aj USA. Ako je možné, že od nej môžu odstúpiť?

Je pravda, že vlani na jeseň dohodu ratifikovali aj Spojené štáty. Schválila ju administratíva bývalého prezidenta Baracka Obamu, čím bol ratifikačný proces v USA formálne ukončený. Pretože však o dohode nehlasoval Senát, nie je pre USA právne záväzná a nový prezident Donald Trump mal teda možnosť ju podľa svojej vôle vypovedať.

K čomu dohoda Spojené štáty konkrétne zaväzovala?

USA by mali do roku 2025 obmedziť emisie o 26 až 28 percent oproti stavu z roku 2005. Zároveň sa mal Washington spolu s ostatnými hospodársky najrozvinutejšími krajinami podieľať na finančnej pomoci chudobným štátom, ktoré bojujú s dosahmi klimatických zmien. Táto pomoc by sa mala od roku 2020 každoročne udržiavať na sume 100 miliárd dolárov (89 miliárd eur).

Prečo sa šéf Bieleho domu rozhodol od dohody odstúpiť?

Prezident Trump to avizoval už vlani. „Zrušíme parížsku klimatickú dohodu a zastavíme všetky platby smerujúce od amerických daňových poplatníkov do programov globálneho otepľovania v OSN,“ vyhlásil Trump počas volebnej kampane. V uplynulý štvrtok pripojil ďalší argument: údajne slabý efekt dohody. "Aj keby parížska dohoda bola uplatnená v celom svojom rozsahu a štáty, ktoré ju podpísali, by plnili svoje záväzky, tak by sa svetová teplota do roku 2100 znížila iba o dve desatiny stupňa Celzia, a to je veľmi málo.

Čo pre klimatickú dohodu znamená odstúpenie USA?

Celú dohodu to značne oslabí. USA sú po Číne druhým najväčším producentom emisií, takže splniť stanovené plány dohody bude teraz bez účasti Spojených štátov veľmi ťažké. Navyše by to mohlo viesť k tomu, že ani ďalší najväčší producenti skleníkových plynov – Čína a India – by sa dohodou v budúcnosti nemuseli cítiť viazaní, hoci predbežne svoje záväzky potvrdili.