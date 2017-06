V Nemecku zadržali Rumuna, ktorý údajne zavraždil dve ženy

Podľa dostupných informácií sa identické zvyšky stôp DNA podozrivého našli nielen na tele francúzskej obete, ale aj v čase zločinu 27-ročnej Carolin G., ktorú vtedy neznámy páchateľ – podobne ako v prípade mladej Francúzky – sexuálne zneužil a následne zavraždil v Endingene pri Freiburgu začiatkom novembra 2016.

O totožnosti dôvodne podozrivého je zatiaľ podľa internetového vydania denníka Bild známe iba to, že by to mal byť kamionista rumunského pôvodu pôsobiaci v okolí Freiburgu, ktorého zadržali v Nemecku. Viac informácií poskytne tamojšia polícia na sobotňajšej mimoriadnej tlačovej konferencii.

Šéf tirolského krajinského kriminálneho úradu Walter Pupp pre regionálny denník Tiroler Tageszeitung už o čosi skôr povedal, že podľa všetkého ide o dva súvisiace prípady, ktoré má na svedomí zrejme mobilný a veľmi nebezpečný páchateľ.

Nemeckí a rakúski kriminalisti prišli pri porovnávaní doteraz neobjasnených zločinov podobného charakteru v daných dvoch kauzách na podobnosti, ktoré naznačovali, že v nich ide o toho istého páchateľa.

O nápadnej podobnosti hovorili vyšetrovatelia aj v súvislosti s použitím vražedných zbraní. V prípade Lucile K. použil vrah železnú tyč, ktorá sa využíva pri hydraulických systémoch na dvíhanie, napríklad aj pri vyklápaní kabínok kamiónov. Podobný predmet použil i páchateľ v Endingene, aj keď tam sa vražedná zbraň nenašla.

Oba kauzy boli záhadné, pretože sa na mieste činov viac-menej nenašli vyhodnotiteľné sto­py.

Doterajšie poznatky kriminalistov vrátane faktu, že k obom zločinom došlo zrejme v časoch, keď tak v Rakúsku, ako aj v Nemecku platí zákaz kamiónovej dopravy, však upriamili pozornosť vyšetrovateľov na vodičov kamiónov, čo sa zrejme vyplatilo.