Mayovú diváci ‘podusili vo vlastnej šťave‘ za jej postoj voči Trumpovi

Stalo sa tak v piatkovej televíznej politickej relácii, vysielanej naživo necelý týždeň pred nadchádzajúcimi predčasnými parlamentnými voľbami.

Odporcovia Mayovú obvinili, že sa nedokázala dostatočne postaviť proti rozhodnutiu Spojených štátov vystúpiť z parížskej klimatickej dohody.

V relácii vysielanej naživo v prime time vystúpil okrem premiérky aj líder opozičnej Labouristickej strany Jeremy Corbyn, avšak v samostatnom segmente. Mayová totižto účasť v televíznej debate s ním vopred odmietla so zdôvodnením, že radšej bude odpovedať priamo na otázky voličov.

Postavičky líderky konzervatívnej strany Theresy Mayovej a predsedu labouristickej strany Jeremyho Corbyna počas protestu proti obmedzeniam vysielania BBC na pieseň od kapely Captain SKA "Liar Liar GE 2017" pred BBC v Londýne. Autor: Reuters, NEIL HALL

Mala som gule vyhlásiť voľby

Premiérka odmietla obvinenia, že nedrží svoje slovo – vrátane predchádzajúceho prísľubu nevyhlásiť predčasné voľby. Divákom v štúdiu povedala, že „mala gule vyhlásiť voľby“, pretože je dôležité aby budúca vláda šla do rokovaní s Európskou úniou o Brexite so silným mandátom.

Nedávne rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa vystúpiť z parížskej klimatickej dohody posunulo do popredia predvolebnej kampane tému britsko-amerických vzťahov a Mayovej snahu posilniť ich „výnimočný status“.

Premiérka vyhlásila, že absolvovala telefonický rozhovor s americkým prezidentom, v ktorom mu tlmočila, že „Spojené kráľovstvo verí v parížsku dohodu a nechce aby z nej Spojené štáty vystúpili“.

Podlízavosť k Trumpovi

Napriek tomu však Británia nepodpísala spoločné vyhlásenie s Nemeckom, Francúzskom a Talianskom, v ktorom lídri prejavili ľútosť nad Trumpovým rozhodnutím a zdôraznili, že dohoda už nemôže byť opätovne prerokovaná.

Corbyn Mayovú obvinil z „podlízavosti“ voči Trumpovi.

Ťažké otázky však čakali aj opozičného lídra, najmä keď sa ho diváci v štúdiu pýtali na jeho odmietavý postoj voči atómovej výzbroji a či by bol pripravený použiť atómové zbrane, keby bola Británia v ohrození. „Urobil by som všetko v mojich silách, aby som zaistil, že akákoľvek hrozba sa v prvom rade vyrieši cez vyjednávanie a dialóg. Myslím si, že predstava ako ktokoľvek použije atómové zbrane kdekoľvek na svete je naozaj desivá a hrozná,“ odpovedal.

Hit o Mayovej láme rekordy

Pieseň o „klamárke“ Mayovej je štvrtá v britskom rebríčku singlov. Pieseň obviňujúca britskú premiérku Theresu Mayovú z predvolebného klamstvo a kritizujúca rozpočtové škrty konzervatívnej vlády sa cez bojkot mainstreamových rádií vrátane BBC umiestnila štvrtá v britskom týždennom rebríčku singlov.

Pieseň s chytľavým refrénom nazvaná Liar Liar GE2017 skupiny Captain SKA za uplynulý týždeň zaznamenala 10,6 milióna počúvaní a 59-tisíc stiahnutí. Na internetovom obchode Amazon je pieseň najsťahovanejšia v Británii a v rebríčku iTunes v Británii je druhá, uviedla agentúra AFP.

Pred londýnskym ústredím BBC protestovali desiatky ľudí kvôli rozhodnutiu stanice pieseň nehrať. BBC sa obhajuje tým, že keby song pustila do éteru, porušila by svoje pravidlá o nestrannosti. Podobne predtým nehrala napríklad God Save The Queen od punkovej kapely Sex Pistols.

Refrén piesne, zložený z prejavov Mayovia, znie „je to klamárka, klamárka, nie nedá sa jej veriť, nie nie nie nie“. V jednom z prejavov Mayová uisťuje, že nevyhlási predčasné voľby, čo sa ale nakoniec stalo. Voliči pôjdu k urnám 8. júna.