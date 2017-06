Viac ako 100-isíc ľudí si v Hongkongu pripomenulo výročie masakry na Ťien-an-men

Vtedajší masaker študentov spomenul aj Taiwan, ktorého prezidentka ponúkla pri tejto príležitosti Číne pomoc pri jej prechode k demokracii.

Bezmála tri desaťročia po tom, čo Peking v noci na 4. júna roku 1989 poslal tanky a vojakov na potlačenie študentami vedených protestov, čínske úrady zakazujú akúkoľvek verejnú pripomienku tejto udalosti na území pevninskej Číny a doteraz ešte nezverejnili oficiálny údaj o počte obetí z radov študentov, robotníkov aj ďalších občanov požadujúcich politické reformy.

Podľa údajov založených na odhadoch svedkov a organizácií na ochranu ľudských práv zomrelo pri zásahu armády na námestí Ťien-an-men (Nebeského pokoja) niekoľko stoviek až niekoľko tisíc osôb.

Krvavé potlačenie protestov zostáva v ľudovej Číne tabu, ktoré vymazali z učebníc dejepisu a cenzurovali v tlači a na sociálnych sieťach, poznamenala AFP. Pripomienky masakry z júna 1989 sa konajú len v Hongkongu, ktorý sa teší čiastočnej autonómii a na Taiwane.

Organizátori tohtoročnej vigílie v Hongkongu podľa agentúry Reuters uviedli, že sa vo Victoria Parku zišlo okolo 110-tisíc ľudí. Hongkongská polícia odhadla počet účastníkov spomienkovej akcie na 18-tisíc.

Tá má tento rok mimoriadne silný politický podtext, pretože sa koná necelý mesiac pred očakávanou návštevou čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga pri príležitosti 20. výročia odovzdania Hongkongu pod čínsku správu.

„Až Si Ťin-pching príde, bude vedieť, že ľudia v Hongkongu nezabudli,“ povedal agentúre Reuters jeden z organizátorov každoročnej spomienkovej akcie Lee Cheuk-yan.

„Študenti, ktorí zomreli (v roku 1989), ešte stále nedostali to, čo si zaslúžia. Bojovali za svoju budúcnosť, rovnako ako my bojujeme za svoju budúcnosť,“ povedal účastník akcie, študent Yanny Chan.

Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen pri príležitosti výročia masakru na Ťien-an-men povedala, že najväčším rozdielom medzi Čínou a Taiwanom sú demokracia a sloboda. Podľa Reuters tým podpichla Peking v čase, keď sú vzťahy medzi Čínou a samosprávnym ostrovom na nízkom bode.

„Pokiaľ ide o demokraciu, niektorí sú vpredu, niektorí pozadu, nakoniec k nej ale všetci dospejeme,“ napísala prezidentka čínsky na svojom facebookovom účte a niektoré zo svojich komentárov umiestnila v angličtine na Twitter.

„Ak využije Čína skúsenosti Taiwanu, verím, že dokáže zmierniť bolesť demokratických reforiem,“ citovala prezidentku agentúra Reuters.

