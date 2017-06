Katar ako obetný baránok extrémizmu Rijádu

Diplomatická a hospodárska roztržka medzi bohatým trpaslíkom Katarom a jeho arabskými susedmi graduje. Najnovšie sa o to pričinil denník Financial Times.

„Katalyzátorom roztržky bol obchod medzi Katarom a Iránom, ako aj filiálkami Al-Kajdá s cieľom oslobodiť 26 členov kráľovskej rodiny, ktorých uniesli na juhu Iraku počas poľovačky. Zároveň išlo o vykúpenie asi 50 džihádistov zajatých v Sýrii,“ zvestovali noviny odvolávajúc sa na zdroj blízky vedeniu monarchie. Podľa neho Dauhá ešte v apríli vyplatila miliardu dolárov, z ktorých 700 miliónov išlo iránskemu vedeniu, ako aj šiitským ozbrojencom, ktorých Teherán podporuje.

„Okrem toho od 200 do 300 miliónov dolárov dostali islamské skupiny v Sýrii. Veľká časť putovala však aj zoskupeniu Tahrír aš Šám prepojenému na hnutie Al-Kajdá,“ informovali noviny.

Katar odmieta akékoľvek prepojenie na Irán, z čoho ho obvinila hlavne Saudská Arábia a Egypt. „Existujú však dôkazy, podľa ktorých katarský emir telefonoval s iránskym prezidentom Ruháním,“ pripomína aj politologička Karine Gevorgyan z arménskeho portálu News. Zároveň si položila otázku a vzápätí si aj odpovedala: „Prečo to katarský emir urobil? Určite nie preto, lebo sa zbláznil.“ Prekvapila ju aj rýchla reakcia Spojených arabských emirátov, ktoré vraj doteraz konali vždy vyvážene.

„Ide o vopred plánovanú provokáciu, ktorej obetným baránkom je Katar. Rýchlosť, s akou sa rozhorel škandál, by mohla dokazovať, že krajiny nielen v Perzskom zálive situáciu očakávali,“ dodala Gevorgyan. Pritom viacerí pozorovatelia pripomínajú, že Washington, aspoň podľa obrovskej základne, ktorú má v monarchii, bral úlohu katarského trpaslíka v oblasti veľmi vážne.

Na druhej strane Hillary Clintonová v liste zo 17. augusta 2014 adresovanom Johnovi Podestovi, šéfovi jej predvolebného štábu a bývalému poradcovi prezidenta Baracka Obamu, oznamovala, že ministerstvo zahraničia potvrdilo Saudskú Arábiu a Katar ako dva hlavné zdroje financovania teroristov z tzv. Islamského štátu, ako aj ďalších džihádistických skupín v oblasti.

V tejto súvislosti portál Zerohedge špekuluje: „Znamená vari škandál vyvolaný Saudskou Arábiou, ďalším podporovateľom terorizmu v oblasti i na celom svete, že Rijád sa odtrhol z reťaze? Bol by to problém. Saudská Arábia totiž priznala, že je tvorcom Islamského štátu. Mala to byť reakcia na katastrofickú Obamovu politiku na Blízkom a Strednom východe.“

Podľa denníka La Repubblica Rijád získal guráž po „srdečnej návšteve Trumpa“. Má pocit, že môže pritvrdiť voči Kataru, s ktorým roky súperil o vedúcu úlohu v oblasti. Američania však chcú Saudskoarabov udržať na uzde už aj kvôli umiestneniu svojich strategických vojenských objektov v Katare.

V neposlednom rade viacerí pozorovatelia upozorňujú, že Katar ani zďaleka nehrá druhé husle na svetovej finančnej scéne. „Má investície v mnohých krajinách,“ upozornil aj denník La Repubblica. Podľa neho by preto prípadné podcenenie saudskoarabského extrémizmu mohlo v konečnom dôsledku stáť obrovskú politickú i hospodársku cenu.