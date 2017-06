Ministerstvo financií chce zlikvidovať malé neziskové organizácie, tvrdí Beblavý

Ministerstvo financií chce podľa nezaradeného poslanca NR SR Miroslava Beblavého zlikvidovať malé neziskové organizácie. Ako povedal na tlačovej besede, ministerstvo chce prinútiť zákonom mimovládne organizácie, aby sa zapísali do registra partnerov verejného sektora. Zápis do registra cez advokáta alebo notára stojí 550 eur a viac.

Ľudia môžu dve percentá z daní venovať občianskym združeniam. V roku 2016 bolo takých približne 13-tisíc. „Nemajú veľké rozpočty. Drvivá väčšina robí drobné občianske služby. Opravujú sa školy, škôlky, pripravuje ochotnícke divadlo, nakupujú sa postele do nemocníc, športové vybavenie. Ľudia dávajú peniaze z daní na to, kde štát zlyháva,“ upozornil Beblavý.

Podľa neho by zápisom do registra mimovládne organizácie prišli o sedem miliónov eur. „Je to úplne zbytočné. Je to likvidačné. Drvivá väčšina totiž dostáva menej ako tisíc eur. Ak štát chce, nech sa do registra zapíšu tie organizácie, ktoré získajú viac ako 100 000 eur. Takých bolo minulý rok šesť,“ konštatoval Beblavý.

Odborníčka z oblasti daní Jaroslava Lukačovičová upozornila, že už dnes existujú mechanizmy štátu na to, aby kontroloval poberateľov dvoch percent. Notárska komora eviduje všetkých prijímateľov dvoch percent. Použitie financií sa zverejňuje v Obchodnom vestníku. Ak dostane organizácia viac ako 35-tisíc eur, musí byť kontrolovaná audítorom.

Beblavý so skupinou nezaradených poslancov vyzýva vládu, aby upustila od svojho zámeru.