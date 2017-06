Putin: Jadrový konflikt medzi USA a Ruskom by nikto neprežil

Úryvok z rozhovoru zverejnila televízia Showtime, ktorá celé interview odvysiela v štyroch dieloch medzi 12. až 15. júna. V predchádzajúcich úryvkoch Putin rozprával, ako navrhoval americkému prezidentovi Billovi Clintonovi, aby popremýšľať o vstupe Ruska do Severoatlantickej aliancie alebo hájil prebehlíka z amerických tajných služieb Edward Snowden, že nie je zradca.

Putin podľa serveru Variety.com počas prípravy rozhovoru so Stoneom videl čiernu komédiu režiséra Stanleyho Kubricka Dr. Divnoláska alebo Ako som sa naučil nerobiť si starosti a mať rád bombu, ktorej témou je práve jadrový konflikt medzi USA a Sovietskym zväzom, vyvolaný paranoidným generálom. Film, nakrútený v roku 1964, sa stal kultovou satirou na studenú vojnu.

„V ‚ostrej‘ vojne by USA vyhrali?“ spýtal sa Stone. „Myslím, že by to nikto neprežil,“ odpovedal Putin podľa ruských agentúr.

Vojna sa moc nezmenila

Putin na Kubrickovom filme okrem iného ocenil predvídavosť režiséra z technického hľadiska. „Od tých čias sa toho veľa nezmenilo. Jediný rozdiel je v tom, že moderné zbraňové systémy sú ešte dokonalejšie a zložitejšie. Ale myšlienky odvetného úderu a nemožnosti kontroly sú naďalej presné. Je to ešte zložitejšie, ešte nebezpečnejšie,“ povedal ruský vodca.

Stone po projekcii filmu daroval Putinovi DVD s filmom. Putin sa potom vrátil, aby Stoneovi ukázal, že dostal len obal, v ktorom DVD chýba. „Typický americký darček,“ zažartoval Putin podľa serveru Newsru.com.

Ruský prezident v rozhovore tiež kritizoval NATO, ktoré podľa neho len ustavične hľadá nepriateľa, aby obhájilo svoju existenciu, hoci už zanikol Sovietsky zväz a sovietsky blok.

Mojou povinnosťou je brániť tradície

Stone sa tiež Putina opýtal, či by mal problém sa na ponorke osprchovať s gayom? „Nešiel by som s ním do sprchy,“ povedal Putin s vysvetlením, že by totiž nechcel dotyčného „provokovať“.

„Ale ako viete, som majster džuda a (bojového športu) samba. Ako hlava štátu verím, že mojou povinnosťou je brániť tradičné a rodinné hodnoty. Prečo? Pretože z homosexuálnych zväzkov nebývajú detí,“ povedal a dodal, že podpora pôrodnosti a rodín v Rusku neznamená súhlas s „prenasledovaním kohokoľvek“.

Recenzent serveru The Daily Beast vyjadril poľutovanie, že interview s Putinom nerobil niekto kritickejší než Stone, ktorý Putina ospevoval už vo svojich predchádzajúcich dielach, a tak nový štvordielny seriál nie je ničím viac než poľudšťovaním uctievaného hrdinu a zatracovaním Ameriky – a niekdajší dôstojník KGB sa v ponúknutom priestoru „otáča viac ako Trumpov príčesok v tornáde“.