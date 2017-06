Rakká je v hľadáčiku, ale IS sa zmení

"Pád Rakká, ktorú vraj opustila väčšina civilistov, ale je tam možno okolo tritisíc bojovníkov IS, bude výrazný úder teroristickej organizácii. Stratí symbolické hlavné mesto svojho takzvaného kalifátu,“ reagoval pre Pravdu Wayne White z washingtonskej Rady pre blízkovýchodnú politiku.

„Dobytie Rakká by bol dôležitý krok k oslabeniu moci IS vo východnej Sýrii, ktorý mu znemožní ovládať územia,“ uviedol pre Pravdu aj Aron Lund, expert na Sýriu z think-tanku Century Foundation. "Odpor džihádistov však bude výrazný. Mali roky, aby sa pripravili. Na druhej strane majú útočiace sily jednoznačnú prevahu a podporu amerického letectva a ďalších. IS vraj už údajne stiahol niektorých svojich veliteľov z Rakká,“ tvrdí Lund.

Viacerí experti stále upozorňujú na to, že IS sa po prehrách v Iraku či Sýrii pokúsi preniesť konflikt viac na Západ. Musí sa snažiť naďalej inšpirovať svojich stúpencov. Je preto veľmi pravdepodobné, že pokusov o útoky najmä v Európe pribudne.

A, samozrejme, boj o Rakká je aj súčasťou širšieho konfliktu v Sýrii, čo má vplyv na región. IS stráca aj územie v Iraku, kde sa podarilo už takmer dobyť Mosul. Problém v oblasti má však mimoriadne veľa aktérov. Čo sa týka vojenskej porážky IS, už je v podstate jasné, že je neodvratná.

V Iraku je však potrebné hľadať politické riešenie. Ako budú fungovať vzťahy šiitov a sunnitov po porážke IS? Ešte náročnejšia situácia je v Sýrii, kde konflikt pokračuje. Akú budúcnosť však má krajina? A čo Kurdi, ktorí dominujú aj Sýrskym demokratickým silám postupujúcim na Rakká, čo sa však nepáči Turecku?

"Ústup IS v Sýrii vytvorí priestor, ktorý chcú zaplniť viacerí hráči. Sýrske demokratické sily, režim Bašára Asada a rebeli podporovaní na severe Tureckom a na juhu Jordánskom a USA,“ uviedol pre Pravdu Thomas Pierret, expert na región z Edinburskej univerzity. "Napätie medzi týmito aktérmi bude rásť. Ako ukázal aj utorkový letecký útok USA na sily lojálne režimu v Damasku. Stalo sa to už druhý raz za menej ako mesiac,“ pripomenul Pierret.

Nedá sa ešte povedať, aký bude mať predpokladaná vojenská porážka IS vplyv na politické riešenia. No vytvorenie mocenského vákua a pokračujúce konflikty medzi zúčastnenými aktérmi by len vytvorili situáciu, ktorá by IS pomohla prežiť.

"V Iraku sme už raz stabilizovali situáciu, ale nedošlo k dostatočnému začleneniu väčšinových sunnitov do spoločenskej štruktúry. Ak nemajú iný politický nástroj ako využitie terorizmu a podporu IS či niečoho podobného pod iným názvom, tak túto hrozbu neporazíme,“ povedal pre Pravdu Tomáš Valášek, šéf think-tanku Carnegie Europe v Bruseli.

Bude veľmi ťažké bojovať s IS na ideovej úrovni. "V dlhodobej perspektíve je určite dobré, keď teroristi stratia územie, ktoré fyzicky ovládali. Boli tam v bezpečí, mohli trénovať, bolo to atraktívne pre ich stúpencov. Ale aj keď vojensky vyhráme, nemali by sme sa bláznivo domnievať, že sme porazili džihádistické hnutie,“ povedal pre Pravdu Peter Neumann, riaditeľ Medzinárodného centra pre štúdium radikalizácie v Londýne.

"IS je zatiaľ posledným prejavom toho hnutia. Jeho porážkou však nezvíťazíme nad myšlienkami, ktoré predstavuje. Vzniknú iné organizácie. Niekto si myslí, že Al-Kajdá sa vráti na výslnie. Iný zase, že IS prežije a bude sa rozvíjať inde. A možno uvidíme niečo nové, čo teraz ešte ani neexistuje. Ale ani ako experti by sme nemali byť príliš sebavedomí pri našich predpovediach. Pred piatimi rokmi som si nemyslel, že uvidíme niečo ako kalifát IS,“ priznal Neumann, ktorý pôsobí aj ako špeciálny vyslanec Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe pre boj s násilnou radikalizáciou.