Porošenko kritizoval Tymošenkovú za plynovú zmluvu s Ruskom

Ukrajinský vodca sa k svojim napätým vzťahom s Tymošenkovou vyslovil pri ceste po Kyjevskej oblasti. Porošenkov proruský predchodca Viktor Janukovyč Tymošenkovú kvôli plynovej zmluve nechal napriek silným medzinárodným protestom uväzniť.

Tymošenková patrila v roku 2004 k vedúcim osobnostiam tzv. Oranžovej revolúcie v Kyjeve, ktorá ju vyniesla do premiérskeho kresla. Čoskoro sa ale rozkmotrila so svojim niekdajším spojencom, prezidentom Viktorom Juščenkom, čo viedlo k jej pádu. Do čela vlády sa vrátila v decembri 2007, ale aj tento mandát poznačili spory s Juščenkom. V hašterení sa tak rozplynuli ideály revolúcie.

V roku 2010 tesne prehrala súboj o prezidentské kreslo s Janukovyčom, za ktorého vlády ju uväznili za údajné zneužitie právomocí pri uzavretí nevýhodnej dohody s Ruskom. Po Janukovyčovom zvrhnutí opozičnými demonštrantmi v Kyjeve vo februári 2014 vyšla z väzenia na slobodu, ale vedúcou postavou novej revolúcie sa už nestala. Dostala sa navyše do prudkého sporu s vládou premiéra Volodymyra Hrojsmana a s prezidentom Porošenkom.

Podľa Porošenko nesie Tymošenková za „zradu“ ukrajinských záujmov politickú zodpovednosť. „Nehovorím o trestnej zodpovednosti, to nie je záležitosť prezidenta, ale príslušných orgánov, ktoré máme,“ povedal Porošenko. Vina expremiérky za podpis údajne nevýhodnej plynovej zmluvy s Ruskom sa vraj nepochybne preukázala.

Hlavná vládna strana Blok Petra Porošenka vyzvala ukrajinských protikorupčných vyšetrovateľov, aby sa ruským kontraktom zaoberali. Parlamentná frakcia strany navrhla usporiadať vypočutie na tému „velezrada a korupčné pozadie plynového kontraktu z roku 2009“.