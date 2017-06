Duda chce v Poľsku v roku 2019 usporiadať referendum o utečencoch

Referendum o prijímaní utečencov by sa v Poľsku mohlo konať súbežne s parlamentnými voľbami v roku 2019.

Vo vyhlásení to oznámil poľský prezident Andrzej Duda. Zopakoval pritom, že poľská vláda sa stavia proti utečeneckým kvótam, ktoré presadzuje Európska únia. Referendum by sa konalo v prípade, že otázka bude za dva roky ešte aktuálna, povedal prezident.

„Referendum by sme usporiadali súbežne s parlamentnými voľbami, aby nová parlamentná väčšina mala k dispozícii jasné a jednoznačné stanovisko občanov,“ povedal Duda, ktorý v čele štátu obhajuje stanoviská konzervatívnej nacionalistickej strany Právo a spravodlivosť (PiS). Podľa prieskumov mienky verejnosť väčšinou odmietavý postoj vlády voči utečencom podporuje.

„Terajšia poľská vláda nesúhlasí s európskym systémom kvót. Nesúhlasíme s povinným prerozdeľovaním utečencov na poľské územie,“ pripomenul Duda.

Ak sa v Poľsku referendum uskutoční, pôjde krajina v stopách Maďarska, kde vlani voliči na otázku o rozdeľovaní utečencov odpovedali odmietavo. Hlasovanie síce nebolo právoplatné vzhľadom k nízkej účasti, poskytlo ale premiérovi Viktorovi Orbánovi možnosť udržať otázku utečencov v centre politických diskusií.

Duda už v máji navrhol usporiadať iné referendum, ktoré by rozhodovalo o ústavných zmenách. Uskutočniť by sa malo tento rok 11. novembra pri príležitosti stého výročia opätovného získania nezávislosti Poľska. Podľa agentúry Reuters ale nie je celkom jasné, aké ústavné zmeny by Duda uvítal.